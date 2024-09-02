По словам народного депутата, захват Донецкой и Луганской областей является стратегической задачей для российского президента. Россияне бросают туда все силы и если их остановить, то ресурсы для наступления на других фронтах у противника будут исчерпаны.

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Ситуация на Покровском направлении является тяжелой. Если российские войска сохранят темпы наступления, то уже вскоре могут добраться до Покровска. Однако эффективность обороны будет зависеть от решений украинского командования и имеющихся ресурсов. Своими прогнозами относительно возможного развития боевых действий на Донбассе секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, народный депутат от "Голоса" Роман Костенко поделился в эфире Radio NV.

Он выразил надежду, что врага не допустят к Покровску, а если и допустят, то он понесет значительные потери во время продвижения.

"Если его (врага — ред.) не остановят, то он через некоторое время будет там, и бои уже начнутся (за Покровск — ред.). Повлияет ли это как-то на фронт? Конечно, это наш город. Или это обвалит весь фронт? Некоторые говорят, что это все, логистические пути закрыты, "мы не сможем получить оборону", и весь Донбасс будет захвачен. Я с этим не согласен, потому что противник постепенно захватывает территории. Есть ключевые территории, есть какие-то высоты, но даже если он возьмет Покровск, это не будет означать, что война проиграна. Это будет еще одним боем в этой войне. Никакой катастрофы — сто процентов — не произойдет. Главное, чтобы это не стало в дальнейшем серией катастроф, которые приведут к дальнейшему поражению", — считает Костенко.

Он добавил, что для российской армии важно прорваться именно в этом направлении, но если их остановить, то ресурсы для наступления на других фронтах у них будут исчерпаны. Костенко также рассказал о стратегических планах россиян, подчеркнув, что для них важно захватить Донецкую и Луганскую области.

"Для Путина это стратегическая задача. Мы видим, что он даже жертвует Курском. У него нет особых резервов, что и показала Курская операция. Он не снимает оттуда силы и средства. Для него все же Донецкая, Луганская область важнее, чем даже Курская. Потому что там такой кровавый каток уже запущен, что если его сейчас остановить, то второй раз его запустить будет очень сложно. Они это понимают, в топку бросают всех", — пояснил нардеп.

Напомним, заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Максим Жорин считает, что в случае захвата Покровска ВС РФ могут развивать наступление в Донецкой области, или же попытаться продвинуться на юг.

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец отметил, что продвижение к Покровску может быть кульминацией операции России.