Захоплення частини Курської області — альтернатива спробі повернути Крим у 2023, — Foreign Affairs

За словами аналітиків Майкла Кофмана і Роба Лі, у 2023 році українське керівництво сподівалося отримати необхідні важелі тиску в переговорах, прорвавши російські лінії на півдні. Якщо Україна зможе утримувати територію Курської області досить довго, це може стати альтернативним способом досягнення мети.

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Перед курською операцією Україна повільно виснажувала російський наступальний потенціал, хоча й втрачала території. Таким чином, ризик масштабного російського пориву мінімізувався, Україна, зі свого боку, в останні місяці отримала можливість перебудувати армію. Про це військові аналітики Майкл Кофман і Роб Лі пишуть у своїй статті для Foreign Affairs.

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Якщо судити про успіх за захопленою територією, це вводить в оману. У війні на виснаження важливий баланс. Утримувати підготовлену оборону простіше, ніж наступати, і це, як правило, пов'язано з меншими втратами.

Кампанія ударів дронами по території РФ і нові ракети підвищили вартість підтримки російських військових зусиль.

У цьому підході не було чогось сміливого або нового, але це було ефективно. Після того як у травні набув чинності новий закон про мобілізацію, кількість новобранців у ЗСУ збільшилася більш ніж удвічі. Проблема дефіциту особового складу та укріплень вирішувалася і підвищувала рівень виснаження російських військ. Але наступ у Курській області створив додаткове навантаження і ризик.

Аналітики вважають, що важливо визначити, як ця операція вписується в загальну стратегію України, і якими будуть наслідки для загальних військових зусиль. У певному сенсі наступ викликає більше запитань, ніж відповідей. Київ тривалий час прагнув закінчити війну на вигідних умовах без утисків у плані суверенітету або визнання територіальних втрат. У 2023 році українське керівництво сподівалося отримати необхідні важелі тиску в переговорах, прорвавши російські лінії на півдні та погрожуючи Криму. На думку аналітиків, захоплення частини Курської області може бути альтернативним способом досягнення такої мети, якщо Україна зможе утримувати територію досить довго.

Крім наступу в Курській області та ситуації на фронті, дедалі серйознішою проблемою ставала ударна кампанія РФ по енергосистемі України, на яку чекає невизначена зима. Потрібні генератори та ППО. Що ще важливіше, Україні потрібно знайти спосіб змусити РФ припинити ці удари, якщо не 2024 року, то вже точно 2025 року, вважають автори публікації.

У цьому світлі зрозуміле бажання України зняти решту обмежень на використання західних ударних систем великої дальності. Наступ у Курській області спонукав до такої розмови, але потрібно набагато більше.

"Утримання території Курської області як розмінної монети, розширення ударів і економічний тиск на Росію можуть значно зміцнити позиції України, якщо Україна також зможе утримувати оборону, виснажувати наступальний потенціал РФ і витримати ударну кампанію Росії цієї зими", — вважають аналітики.

Хоч би як закінчився наступ під Курськом, він має стати для України та партнерів стимулом дійти єдиної думки й змінити поточне становище.

Нагадаємо, що польський міністр вважає "обов'язком" Польщі збивати ракети над територією України.

Також повідомлялося, що в Кремлі продовжують тиснути на Захід у спробі домогтися поступок територій України.