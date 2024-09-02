Захват части Курской области — альтернатива попытке вернуть Крым в 2023, — Foreign Affairs

По словам аналитиков Майкла Кофмана и Роба Ли, в 2023 году украинское руководство надеялось получить необходимые рычаги давления в переговорах, прорвав российские линии на юге. Если Украина сможет удерживать территорию Курской области достаточно долго, это может стать альтернативным способом достижения цели.

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Перед курской операцией Украина медленно истощала российский наступательный потенциал, хотя и теряла территории. Таким образом, риск масштабного российского порыва минимизировался, Украина, в свою очередь, в последние месяцы получила возможность перестроить армию. Об этом военные аналитики Майкл Кофман и Роб Ли пишут в своей статье для Foreign Affairs.

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Если судить об успехе по захваченной территории, это вводит в заблуждение. В войне на истощение важен баланс. Удерживать подготовленную оборону проще, чем наступать, и это, как правило, сопряжено с меньшими потерями.

Кампания ударов дронами по территории РФ и новые ракеты повысили стоимость поддержки российских военных усилий.

В этом подходе не было чего-то смелого или нового, но это было эффективно. После того как в мае вступил в силу новый закон о мобилизации, число новобранцев в ВСУ увеличилось более чем в два раза. Проблема дефицита личного состава и укреплений решалась и повышала уровень истощения российских войск. Но наступление в Курской области создало дополнительную нагрузку и риск.

Аналитики считают, что важно определить, как эта операция вписывается в общую стратегию Украины, и какими будут последствия для общих военных усилий. В некотором смысле наступление вызывает больше вопросов, чем ответов. Киев длительное время стремился закончить войну на выгодных условиях без ущемления в плане суверенитета или признания территориальных потерь. В 2023 году украинское руководство надеялось получить необходимые рычаги давления в переговорах, прорвав российские линии на юге и угрожая Крыму. По мнению аналитиков, захват части Курской области может быть альтернативным способом достижения такой цели, если Украина сможет удерживать территорию достаточно долго.

Помимо наступления в Курской области и ситуации на фронте, все более серьезной проблемой становилась ударная кампания РФ по энергосистеме Украины, которую ждет неопределенная зима. Нужны генераторы и ПВО. Что еще важнее, Украине нужно найти способ заставить РФ прекратить эти удары, если не в 2024 году, то уж точно в 2025 году, считают авторы публикации.

В этом свете понятно желание Украины снять оставшиеся ограничения на использование западных ударных систем большой дальности. Наступление в Курской области побудило к такому разговору, но требуется гораздо больше.

"Удержание территории Курской области в качестве разменной монеты, расширение ударов и экономическое давление на Россию могут значительно укрепить позиции Украины, если Украина также сможет удерживать оборону, истощать наступательный потенциал РФ и выдержать ударную кампанию России этой зимой", — считают аналитики.

Как бы ни закончилось наступление под Курском, оно должно стать для Украины и партнеров стимулом прийти к единому мнению и изменить текущее положение.

Напомним, что польский министр считает "долгом" Польши сбивать ракеты над территорией Украины.

Также сообщалось, что в Кремле продолжают давить на Запад в попытке добиться уступок территорий Украины.