Російські війська окупували Пречистівку на Донеччині, — DeepState (карти)

За даними аналітиків ворог також просунувся біля Водяного. У Генштабі підтвердили, що окупанти намагались штурмувати позиції ЗСУ поблизу цього населеного пункту.

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Російські окупаційні війська захопили село Пречистівка Волноваського району Донецької області. Про це повідомили аналітики DeepState.

"Ворог окупував Пречистівку", — йдеться у повідомленні.

Аналітики також внесли зміни до мапи боїв. Пречистівка наразі перебуває у червоній зоні, що означає, що контроль над цим населеним пунктом перейшов до окупантів.

Крім того, за даними експертів DeepState, ворог просунувся біля села Водяне Покровського району Донецької області.

Водяне Фото: Скриншот

В останньому зведенні Генерального штабу ЗСУ зазначено, що російські окупанти намагались штурмувати українські позиції біля Водяного.

"На Времівському напрямку сьогодні агресор 10 разів штурмував передній край нашої оборони в напрямку Вугледара, біля Водяного і Костянтинівки", — йдеться у повідомленні.

Водночас інформації щодо окупації Пречистівки у Генштабі поки не коментували.

Нагадаємо, 1 вересня аналітики DeepState повідомили, що російські війська захопили Парасковіївку на Донеччині.

31 серпня експерти DeepState заявили, що ЗС РФ окупували Карлівку Покровського району.