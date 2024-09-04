Російські війська окупували Пречистівку на Донеччині, — DeepState (карти)
За даними аналітиків ворог також просунувся біля Водяного. У Генштабі підтвердили, що окупанти намагались штурмувати позиції ЗСУ поблизу цього населеного пункту.
Російські окупаційні війська захопили село Пречистівка Волноваського району Донецької області. Про це повідомили аналітики DeepState.
"Ворог окупував Пречистівку", — йдеться у повідомленні.
Аналітики також внесли зміни до мапи боїв. Пречистівка наразі перебуває у червоній зоні, що означає, що контроль над цим населеним пунктом перейшов до окупантів.
Крім того, за даними експертів DeepState, ворог просунувся біля села Водяне Покровського району Донецької області.
В останньому зведенні Генерального штабу ЗСУ зазначено, що російські окупанти намагались штурмувати українські позиції біля Водяного.
"На Времівському напрямку сьогодні агресор 10 разів штурмував передній край нашої оборони в напрямку Вугледара, біля Водяного і Костянтинівки", — йдеться у повідомленні.
Водночас інформації щодо окупації Пречистівки у Генштабі поки не коментували.
Нагадаємо, 1 вересня аналітики DeepState повідомили, що російські війська захопили Парасковіївку на Донеччині.
31 серпня експерти DeepState заявили, що ЗС РФ окупували Карлівку Покровського району.