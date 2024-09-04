Российские войска оккупировали Пречистивку в Донецкой области, — DeepState (карты)
По данным аналитиков враг также продвинулся возле Водяного. В Генштабе подтвердили, что оккупанты пытались штурмовать позиции ВСУ вблизи этого населенного пункта.
Российские оккупационные войска захватили село Пречистивка Волновахского района Донецкой области. Об этом сообщили аналитики DeepState.
"Враг оккупировал Пречистивку", — говорится в сообщении.
Аналитики также внесли изменения в карту боев. Пречистивка сейчас находится в красной зоне, что означает, что контроль над этим населенным пунктом перешел к оккупантам.
Кроме того, по данным экспертов DeepState, враг продвинулся возле села Водяное Покровского района Донецкой области.
В последней сводке Генерального штаба ВСУ указано, что российские оккупанты пытались штурмовать украинские позиции у Водяного.
"На Времовском направлении сегодня агрессор 10 раз штурмовал передний край нашей обороны в направлении Угледара, возле Водяного и Константиновки", — говорится в сообщении.
В то же время информацию об оккупации Пречистивки в Генштабе пока не комментировали.
Напомним, 1 сентября аналитики DeepState сообщили, что российские войска захватили Парасковиевку в Донецкой области.
31 августа эксперты DeepState заявили, что ВС РФ оккупировали Карловку Покровского района.