Российские войска оккупировали Пречистивку в Донецкой области, — DeepState (карты)

По данным аналитиков враг также продвинулся возле Водяного. В Генштабе подтвердили, что оккупанты пытались штурмовать позиции ВСУ вблизи этого населенного пункта.

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Российские оккупационные войска захватили село Пречистивка Волновахского района Донецкой области. Об этом сообщили аналитики DeepState.

"Враг оккупировал Пречистивку", — говорится в сообщении.

Аналитики также внесли изменения в карту боев. Пречистивка сейчас находится в красной зоне, что означает, что контроль над этим населенным пунктом перешел к оккупантам.

Кроме того, по данным экспертов DeepState, враг продвинулся возле села Водяное Покровского района Донецкой области.

Водяное Фото: Скриншот

В последней сводке Генерального штаба ВСУ указано, что российские оккупанты пытались штурмовать украинские позиции у Водяного.

"На Времовском направлении сегодня агрессор 10 раз штурмовал передний край нашей обороны в направлении Угледара, возле Водяного и Константиновки", — говорится в сообщении.

В то же время информацию об оккупации Пречистивки в Генштабе пока не комментировали.

Напомним, 1 сентября аналитики DeepState сообщили, что российские войска захватили Парасковиевку в Донецкой области.

31 августа эксперты DeepState заявили, что ВС РФ оккупировали Карловку Покровского района.