Лазівка в законі: ЗМІ дізналися, чому польським пілотам заборонено збивати ракети і дрони ЗС РФ

Офіційні особи Варшави впевнені, що Москва навмисне порушує повітряний простір країни своїм озброєнням, однак у пілотів винищувачів F-16 немає дозволу на перехоплення цілей.

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Російські окупанти не припиняють атакувати мирні міста України за допомогою різного озброєння. При цьому ракети і БПЛА іноді загрожують й іншим державам, серед яких Польща, Румунія, Молдова тощо. Журналісти DefenceRomania з'ясували, чому Варшава не перехоплює повітряні цілі ЗС РФ.

Під час візиту до Польщі аналітики зуміли поговорити з експертами, високопоставленими чиновниками з Міністерства закордонних справ та Офісу національної безпеки. Виявилося, що юридична лазівка не дозволяє пілотам винищувачів F-16 збивати російські цілі.

Згідно із законодавством сусідньої з Україною держави, льотчики в мирний час спершу мають встановити візуальний контакт із ціллю, а тільки потім уже її атакувати, як кажуть польські чиновники.

"Він (пілот, — ред.) не може уразити ціль, яку бачить на радарі, поки не побачить її фізично. Він має переконатися, що це не хибна ціль, наприклад, український гелікоптер чи якась інша техніка. А оскільки російські безпілотники чи ракети входять до повітряного простору Польщі на дуже короткий період часу, їх майже неможливо збити", — йдеться в повідомленні.

Офіційні особи Варшави при цьому переконані, що Росія навмисне порушує повітряний простір їхньої країни і це певна перевірка на швидкість реакції Заходу. Лише одного разу було підтверджено, що це була випадковість і помилка.

Загалом у НАТО, як дізналися журналісти, наразі немає консенсусу щодо перехоплення ракет ЗС РФ або безпілотників, які заходять у повітряний простір країн-членів Альянсу.

Нагадаємо, під час атаки на Україну 26 серпня російський безпілотник залетів на територію Польщі з боку Львівської області та зник з радарів після того, як пролетів на 25 км углиб країни. Стверджується, що перехопити БПЛА завадили погодні умови.

3 вересня повідомлялося, що 150 бійців територіальної оборони досі шукають дрон-камікадзе Shahed, який залетів до Польщі 26 серпня. Пошуки дрона продовжать у вівторок. Військові не виключають, що об'єкт міг не впасти в Польщі, а пролетів далі або повернув назад.