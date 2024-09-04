Лазейка в законе: СМИ узнали, почему польским пилотам запрещено сбивать ракеты и дроны ВС РФ

Официальные лица Варшавы уверены, что Москва умышленно нарушает воздушное пространство страны своим вооружением, однако у пилотов истребителей F-16 нет разрешения на перехват целей.

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Российские оккупанты не прекращают атаковать мирные города Украины при помощи различного вооружения. При этом ракеты и БПЛА иногда угрожают и другим государствам, среди которых Польша, Румыния, Молдова и так далее. Журналисты DefenceRomania выяснили, почему Варшава не перехватывает воздушные цели ВС РФ.

Во время визита в Польшу аналитики сумели поговорить с экспертами, высокопоставленными чиновниками из Министерства иностранных дел и Офиса национальной безопасности. Оказалось, что юридическая лазейка не позволяет пилотам истребителей F-16 сбивать российские цели.

Согласно законодательству соседнего с Украиной государства, летчики в мирное время сначала должны установить визуальный контакт с целью, а только потом уже ее атаковать, как говорят польские чиновники.

"Он (пилот, — ред.) не может поразить цель, которую видит на радаре, пока не увидит ее физически. Он должен убедиться, что это не ложная цель, например, украинский вертолет или какая-то другая техника. А поскольку российские беспилотники или ракеты входят в воздушное пространство Польши на очень короткий период времени, их почти невозможно сбить", — говорится в сообщении.

Официальные лица Варшавы при этом убеждены, что Россия умышленно нарушает воздушное пространство их страны и это некая проверка на скорость реакции Запада. Лишь однажды было подтверждено, что это была случайность и ошибка.

В целом в НАТО, как узнали журналисты, сейчас нет консенсуса касаемо перехвата ракет ВС РФ или беспилотников, которые заходят в воздушное пространство стран-членов Альянса.

Напомним, во время атаки на Украину 26 августа российский беспилотник залетел на территорию Польши со стороны Львовской области и исчез с радаров после того, как пролетел на 25 км вглубь страны. Утверждается, что перехватить БПЛА помешали погодные условия.

3 сентября сообщалось, что 150 бойцов территориальной обороны до сих пор ищут дрон-камикадзе Shahed, который залетел в Польшу 26 августа. Поиски дрона продолжат во вторник. Военные не исключают, что объект мог не упасть в Польше, а пролетел дальше или повернул назад.