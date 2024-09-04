Смертельні авіаудари по Україні: військовий аналітик розповів, у чому був посил Путіна (відео)

За словами Саймона Діггенса, одна з цілей глави Кремля — в тому, щоб показати, що він може атакувати по всій Україні. Адже Львів розташований досить далеко від сходу, де тривають запеклі бойові зіткнення.

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Нові удари по Україні показують, що президент РФ Володимир Путін намагається донести посилання про те, що наступ російських військ на сході України не вдалося зупинити курським наступом ЗСУ. Такої думки дотримується британський військовий аналітик Саймон Діггенс. Про це пише Sky News.

Діггенс звернув увагу на масштабне зростання насильства з боку Росії з минулого тижня, коли сталася найбільша ракетна атака по Україні.

Аналітик Саймон Діггенс — про обстріли України та цілі Путіна

"Він дійсно посилає меседж про те, що його наступ на сході країни не зупиниться через те, що відбувається в Курській області — контратак України. Посилання у тому, що він може атакувати по всій Росії та по всій Україні. Львів — це захід України й знаходиться дуже далеко від того місця, де йдуть запеклі зіткнення", — сказав він.

Діггенс також додав, що є правдиві відомості про те, що ракети перетинають польський кордон або перебувають близько до нього.

За словами аналітика, Путін також вибудовує альянси з Китаєм, Іраном та іншими країнами за допомогою таємних каналів, наприклад, з Індією. Він будує військову економіку, яка не залежить від Заходу, щоб продовжувати війну.

Нагадаємо, що 3 вересня у Львові завершилися рятувальні роботи після російських ударів: загинули 7 осіб.

Також повідомлялося, що в Міноборони РФ озвучили свою версію атак на Львів і Полтаву.