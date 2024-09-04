Смертельные авиаудары по Украине: военный аналитик рассказал, в чем был посыл Путина (видео)

По словам Саймона Диггенса, одна из целей главы Кремля — в том, чтобы показать, что он может атаковать по всей Украине. Ведь Львов находится достаточно далеко от востока, где идут ожесточенные боестолкновения.

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Новые удары по Украине показывают, что президент РФ Владимир Путин пытается донести посыл о том, что наступление российских войск на востоке Украины не удалось остановить курским наступлением ВСУ. Такого мнения придерживается британский военный аналитик Саймон Диггенс. Об этом пишет Sky News.

Диггенс отметил масштабный рост насилия со стороны России с прошлой неделе, когда произошла крупнейшая ракетная атака по Украина.

Аналитик Саймон Диггенс — об обстрелах Украины и целях Путина

"Он действительно посылает месседж о том, что его наступление на востоке страны не остановится из-за происходящего в Курской области — контратак Украины. Посыл в том, что он может атаковать по всей России и по всей Украине. Львов — это запад Украины и находится очень далеко от того места, где идут ожесточенные боестолкновения", — сказал он.

Диггенс также добавил, что есть достоверные сведения о том, что ракеты пересекают польскую границу или находятся близко к ней.

По словам аналитика, Путин также выстраивает альянсы с Китаем, Ираном и другими странами посредством тайных каналов, например, с Индией. Он строит военную экономику, которая не зависит от Запада, чтобы продолжать войну.

Напомним, что 3 сентября во Львове завершились спасательные работы после российских ударов: погибли 7 человек.

Также сообщалось, что в Минобороны РФ озвучили свою версию атак на Львов и Полтаву.