У Львові під час удару ЗС РФ вціліла скульптура Божої Матері (фото)
Депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич опублікував фото зруйнованого будинку на вулиці Братів Міхновських, на фасаді якого попри потужну атаку повністю вціліла скульптура.
Жертвами російського обстрілу у Львові стали семеро людей. Серед них, за уточненими даними, двоє дітей віком 7 та 14 років. ДСНС повідомила про завершення аварійно-рятувальних робіт з ліквідації наслідків атаки, яка сталася у середу вранці, 4 вересня.
Постраждали 64 людини. Зокрема восьмеро дітей, повідомив начальник Львівської ОВА Максима Козицький.
За його словами, через нічну атаку у місті пошкоджені щонайменше сім пам'яток архітектури місцевого значення, зокрема на вулицях Коновальця та Кокорудза.
"Усі будинки розташовані в історичному ареалі та буферній зоні ЮНЕСКО. Вони є у державному реєстрі нерухомих пам’яток України. Комісія з представників органів охорони культурної спадщини міста та області почне працювати на обʼєктах і складати акти обстеження, щойно екстрені служби нададуть туди доступ", — заявив Козицький.
Депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич опублікував кадри пошкоджень будівлі на вулиці Братів Міхновських. У майже вщент зруйнованого російським ударом будинку вціліла скульптура Матінки Божої.
"Дому майже немає, а Матінка Божа ціла", — зазначив Зінкевич.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про готовність допомогти у відбудові міста.
"Львів потребує допомоги! Метою російської атаки був центр міста. Пошкоджено багато історичних будівель. Польща готова допомогти з їх відновленням", — написав Туск у соцмережі Х.
Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що 5 вересня у місті оголошено Днем Жалоби. Він назвав імена загиблих внаслідок російського удару:
- Базилевич Емілія — 7 років;
- Базилевич Дарина — 18 років;
- Базилевич Ярина — 21 рік;
- Базилевич Євгенія — 43 роки;
- Демидова Ірина — 52 роки;
- Погорецький Олександр — 54 роки;
- Арабський Юрій — 55 років.
Нагадаємо, під час російського удару у Львові загинула майже вся сім'я — мама і троє доньок. Чоловік перебуває у критичному стані.
У Міністерстві оборони РФ заявили, що атакували у Львові не цивільні об'єкти, а підприємства оборонно-промислового комплексу, де виробляли та ремонтували електронні компоненти авіаційної техніки та ракетного озброєння.