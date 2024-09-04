Во Львове во время удара ВС РФ уцелела скульптура Божьей Матери (фото)

Депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич опубликовал фото разрушенного дома на улице Братьев Михновских, на фасаде которого несмотря на мощную атаку полностью уцелела скульптура.

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Жертвами российского обстрела во Львове стали семь человек. Среди них, по уточненным данным, двое детей в возрасте 7 и 14 лет. ГСЧС сообщила о завершении аварийно-спасательных работ по ликвидации последствий атаки, которая произошла в среду утром, 4 сентября.

Пострадали 64 человека. В частности восемь детей, сообщил начальник Львовской ОГА Максима Козицкий.

По его словам, из-за ночной атаки в городе повреждены по меньшей мере семь памятников архитектуры местного значения, в частности на улицах Коновальца и Кокорудза.

"Все дома расположены в историческом ареале и буферной зоне ЮНЕСКО. Они есть в государственном реестре недвижимых памятников Украины. Комиссия из представителей органов охраны культурного наследия города и области начнет работать на объектах и составлять акты обследования, как только экстренные службы предоставят туда доступ", — заявил Козицкий.

Депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич опубликовал кадры повреждений здания на улице Братьев Михновских. У почти полностью разрушенного российским ударом дома уцелела скульптура Матушки Божьей.

"Дома почти нет, а Матушка Божья цела", — отметил Зинкевич.

Фото: Скриншот

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о готовности помочь в восстановлении города.

"Львов нуждается в помощи! Целью российской атаки был центр города. Повреждено много исторических зданий. Польша готова помочь с их восстановлением", — написал Туск в соцсети Х.

Городской голова Львова Андрей Садовый сообщил, что 5 сентября в городе объявлен Днем траура. Он назвал имена погибших в результате российского удара:

Базилевич Эмилия — 7 лет;

Базилевич Дарья — 18 лет;

Базилевич Ярина — 21 год;

Базилевич Евгения — 43 года;

Демидова Ирина — 52 года;

Погорецкий Александр — 54 года;

Арабский Юрий — 55 лет.

Напомним, во время российского удара во Львове погибла почти вся семья — мама и трое дочерей. Мужчина находится в критическом состоянии.

В Министерстве обороны РФ заявили, что атаковали во Львове не гражданские объекты, а предприятия оборонно-промышленного комплекса, где производили и ремонтировали электронные компоненты авиационной техники и ракетного вооружения.