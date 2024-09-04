Обстріл Полтави: місцеві говорять про дрони РФ над містом, в СБУ спростовують чутки

Під час брифінгу щодо влучання росіянами по навчальному закладу у Полтаві, виконувач обовʼязків начальника управління СБУ в Полтавській області Костянтин Семенюк назвав інформацію про розвідувальні дрони чутками.

Related video

Жителі Полтави стверджують, що бачили, як розвідувальні дрони росіян літають над містом. Але в УСБУ Полавщини стверджують, що не знали про те, що цьому району чи місцевому закладу загрожує обстріл. Про це повідомляє "Слідство.Інфо".

Виконувач обов'язків начальника управління Служби безпеки України в Полтавській області Костянтин Семенюк під час брифінгу щодо російського влучання у Полтаві розповів, що СБУ не мала жодної інформації про загрозу обстрілу навчального закладу.

Однак місцеві розповіли журналістам, що ворожі дрони літали над Полтавою увесь тиждень.

"У нас тут дрони розвідувальні, а не ударні, з отакими от хрестами, літали весь тиждень. Я виходила на балкон, то й чула, і бачила", — каже Аля, жителька Полтави. Слова жінки підтвердили й інші люди.

В СБУ на це уточнення зазначили, що такої інформації не мали. І вважають, що це може бути чутками.

В Інституті зв’язку, куди влучила ракета, було шість евакуаційних виходів, два з яких повністю обвалилися через російський удар.

"Вибухи пролунали за 2 хвилини до початку повітряної тривоги. На момент прильоту усі були на шляху до укриття. Найбільша кількість поранених серед тих, хто виходив через третій і четвертий евакуаційні виходи. Загалом у нас 6 евакуаційних виходів. Чотири з них гарантували безпеку людям, а два — повністю обвалилися", — розповів начальник об'єднаного навчального центру військ зв'язку Ігор Міцюк.

Нагадаємо, ЗС РФ вдарили по будівлі Інституту зв’язку у Полтаві вранці 3 вересня. Повітряна тривога пролунала за лічені хвилини до цього, розповів депутат міської ради Полтави Сергій Каплін, який був в цьому ж районі міста.

Кількість загиблих внаслідок російського удару по навчальному закладу у Полтаві 3 вересня зросла до 53. Поранення дістали 298 людей. 25 осіб врятовано, 11 з них були деблоковані з-під завалів. На місці тривають рятувальні роботи. Під завалами можуть перебувати ще до 5 осіб.