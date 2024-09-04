Обстрел Полтавы: местные говорят о дронах РФ над городом, в СБУ опровергают слухи

Во время брифинга относительно попадания россиянами по учебному заведению в Полтаве, исполняющий обязанности начальника управления СБУ в Полтавской области Константин Семенюк назвал информацию о разведывательных дронах слухами.

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Жители Полтавы утверждают, что видели, как разведывательные дроны россиян летают над городом. Но в УСБУ Полавщины утверждают, что не знали о том, что этому району или местному заведению грозит обстрел. Об этом сообщает "Слідство.Інфо".

Исполняющий обязанности начальника управления Службы безопасности Украины в Полтавской области Константин Семенюк во время брифинга относительно российского попадания в Полтаве рассказал, что СБУ не имела никакой информации об угрозе обстрела учебного заведения.

Однако местные рассказали журналистам, что вражеские дроны летали над Полтавой всю неделю.

"У нас здесь дроны разведывательные, а не ударные с этакими вот крестами летали всю неделю. Я выходила на балкон, то и слышала, и видела", — говорит Аля, жительница Полтавы. Слова женщины подтвердили и другие люди.

В СБУ на это уточнение отметили, что такой информации не имели. И считают, что это может быть слухами.

В Институте связи, куда попала ракета, было шесть эвакуационных выходов, два из которых полностью обвалились из-за российского удара.

"Взрывы прогремели за 2 минуты до начала воздушной тревоги. На момент прилета, все были на пути к укрытию. Наибольшее количество раненых среди тех, кто выходил через третий и четвертый эвакуационные выходы. Всего у нас 6 эвакуационных выходов. Четыре из которых гарантировали безопасность людям, а два — полностью обвалились", — рассказал начальник объединенного учебного центра войск связи Игорь Мицюк.

Напомним, ВС РФ ударили по зданию Института связи в Полтаве утром 3 сентября. Воздушная тревога прозвучала за считанные минуты до этого, об этом рассказал депутат городского совета Полтавы Сергей Каплин, который был в этом же районе города.

Количество погибших в результате российского удара по учебному заведению в Полтаве 3 сентября возросло до 53. Ранения получили 298 человек. 25 человек спасены, 11 из них были деблокированы из-под завалов. На месте продолжаются спасательные работы. Под завалами могут находиться еще до 5 человек.