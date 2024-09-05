ЗС РФ просунулися під Покровськом, під Торецьком просування сповільнилося, — OSINT-дослідники (карти)

Аналітики не знайшли візуальних підтверджень того, що російські війська просунулися в східній частині Торецька і захопили решту Дружби.

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Російські війська нещодавно просунулися в напрямку Покровська на тлі наступальних операцій у цьому районі 4 вересня. Геолокаційні кадри за 4 вересня вказують на те, що війська РФ нещодавно просунулися на південь від Новогродівки й незначно просунулися на захід від Миколаївки. Про це пише "Інститут вивчення війни" у зведенні від 4 вересня.

Міноборони РФ заявило, що російські війська захопили Карлівку станом на 4 вересня, хоча в ISW оцінювали, що ЗС РФ захопили цей населений пункт до 30 серпня. Українська бригада повідомила 4 вересня, що один з її батальйонів і підрозділи ще однієї української бригади відбили посилену російську механізовану атаку чисельністю до взводу в невказаному районі на Покровському напрямку.

Карта DeepState: Покровськ

3 і 4 вересня Російські війська продовжували наступальні операції на схід від Покровська в районі Воздвиженки, Зеленого Поля, Миролюбівки, Гродівки, Крутого Яру та Новоторецького і на південний схід від Покровська в районі Новогродівки, Селидового, Михайлівки, Желанного Першого, Українська та Галицинівки.

Торецьк

Карта DeepState: Торецьк

Російські війська продовжували наступальні операції в районі Торецька 4 вересня, але без підтверджених успіхів. Російські військкори стверджують про просування в східній частині Торецька і захоплення частини Дружби, що залишилася, але в ISW не знайшли візуальних підтверджень цьому. Війська РФ продовжували наземні атаки біля Торецька; у північно-східній частині від міста, біля Дружби, на південь від нього, біля Нью-Йорка і Неліпівки. Бої також тривали в районі Щербинівки.

Нагадаємо, що в Білому домі заявили, що Україна не зможе уразити 90% літаків РФ ракетами ATACMS.

Також повідомлялося, що Україна повернула деякі позиції під Донецьком, а ЗС РФ, своєю чергою, просунулися біля Вугледара.