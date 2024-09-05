ВС РФ продвинулись под Покровском, под Торецком продвижение замедлилось, — OSINT-исследователи (карты)

Аналитики не нашли визуальных подтверждений тому, что российские войска продвинулись в восточной части Торецка и захватили оставшуюся часть Дружбы.

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Российские войска недавно продвинулись в направлении Покровска на фоне продолжающихся наступательных операций в этом районе 4 сентября. Геолокационные кадры за 4 сентября указывают на то, что войска РФ недавно продвинулись к югу от Новогродовки и незначительно продвинулись к западу от Николаевки. Об этом пишет "Институт изучения войны" в сводке от 4 сентября.

Минобороны РФ заявило, что российские войска захватили Карловку по состоянию на 4 сентября, хотя в ISW оценивали, что ВС РФ захватили этот населенный пункт к 30 августа. Украинская бригада сообщила 4 сентября, что один из ее батальонов и подразделения еще одной украинской бригады отразили усиленную российскую механизированную атаку численностью до взвода в неуказанном районе на Покровском направлении.

Карта DeepState: Покровск

3 и 4 сентября Российские войска продолжали наступательные операции к востоку от Покровска в районе Воздвиженки, Зеленого Поля, Миролюбовки, Гродовки, Крутого Яра и Новоторецкого и к юго-востоку от Покровска в районе Новогродовки, Селидово, Михайловки, Желанного Первого, Украинска и Галициновки.

Торецк

Карта DeepState: Торецк

Российские войска продолжали наступательные операции в районе Торецка 4 сентября, но без подтвержденных успехов. Российские военкоры утверждают о продвижении в восточной части Торецка и захвате оставшейся части Дружбы, но в ISW не нашли визуальных подтверждений этому. Войска РФ продолжали наземные атаки около Торецка; в северо-восточной части от города, около Дружбы, южнее, около Нью-Йорка и Нелеповки. Бои также шли в районе Щербиновки.

Напомним, что в Белом доме заявили, что Украина не сможет поразить 90% самолетов РФ ракетами ATACMS.

Также сообщалось, что Украина вернула некоторые позиции под Донецком, а ВС РФ, в свою очередь, продвинулись возле Угледара.