Залишилися формальності: Гіркін-Стрєлков із в'язниці поїде воювати в Україну, — росЗМІ

За даними журналістів, колишньому "міністру оборони ДНР" незабаром мають замінити вирок. Дружина Ігоря Стрєлкова-Гіркіна, зі свого боку, спростовує інформацію про те, що її чоловік поїде воювати в Україну.

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Ігор Гіркін (Стрєлков) нібито може вийти з в'язниці і вирушити на війну в Україну в лавах ЗС РФ. У Росії його було засуджено на чотири роки колонії за заклики до здійснення екстремістської діяльності. Про це повідомив Telegram-канал Shot.

Повідомляють, що Гіркін, який відбуває термін у колонії міста Кірово-Чепецьк Кіровської області, буквально на півдорозі на передову.

Нібито його адвокатам вдалося домогтися дозволу профільних відомств і відправити ув'язненого на війну. Йому замінили позбавлення волі на службу, "залишилася лише низка формальностей".

При цьому дружина Гіркіна, Мирослава Регінська, каже, що це фейк. Вона повідомила про це на своєму Telegram-каналі.

Пост Мирослави Регінської Фото: Скриншот

"Захист Ігоря Івановича і його сім'я не володіють такою інформацією", — повідомляють у пості Регінської.

Вона заявила, що як "російський офіцер і патріот Ігор неодноразово заявляв про бажання служити Вітчизні". Але, вона підкреслює, що жодної інформації про можливість його відправки на фронт наразі немає, а його "екстремістська" стаття не передбачає такої можливості.

Регінська закликала не вірити чуткам і довіряти тільки їй, щойно у справі її чоловіка будуть якісь зміни, вона оперативно про це повідомить.

Як Ігор Гіркін опинився в російській в'язниці

25 січня 2023 року Московський міський суд засудив Гіркіна (Стрєлкова) до чотирьох років колонії загального режиму.

Його визнали винним за ч. 2 ст. 280 КК РФ (публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності).

До цього Гіркін публічно критикував Володимира Путіна. 31 серпня він оголошував про свої наміри стати президентом РФ і говорив, що росіян "8 років водили за ніс".

Його затримали 21 липня в Росії за підозрою в екстремістській діяльності. На початку серпня російські спецслужби засекретили його справу.

Гіркін також перебуває в міжнародному розшуку у справі про знищення малайзійського Boeing рейсу MH17 у небі над Донбасом. 17 листопада 2022 року Окружний суд Гааги засудив Ігоря Гіркіна до довічного ув'язнення: його і двох його підручних визнали винними у 298 убивствах — кожного пасажира і члена екіпажу МН17.

28 серпня 2024 року Гіркіна визнали "схильним до втечі". Однак за кілька днів із нього зняли цей статус після втручання його адвокатів.

Перебуваючи у в'язниці, Гіркін побоювався, що його "приберуть", як і Євгена Пригожина. Який, нагадаємо, як і засновник ПВК "Вагнер" Дмитро Уткін, перебував на борту приватного літака, що раптово впав.