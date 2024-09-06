Остались формальности: Гиркин-Стрелков из тюрьмы поедет воевать в Украину, — росСМИ

По данным журналистов, бывшему "министру обороны ДНР" в скором времени должны заменить приговор. Жена Игоря Стрелкова-Гиркина, в свою очередь, опровергает информацию о том, что ее муж поедет воевать в Украину.

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Игорь Гиркин (Стрелков) якобы может выйти из тюрьмы и отправиться на войну в Украину в рядах ВС РФ. В России он был осужден на четыре года колонии за призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Сообщается, что отбывающий срок в колонии города Кирово-Чепецка Кировской области, Гиркин, буквально на полпути на передовую.

Якобы его адвокатам удалось добиться разрешения профильных ведомств и отправить заключенного на войну. Ему заменили лишение свободы на службу, "остался лишь ряд формальностей".

При этом жена Гиркина, Мирослава Регинская, говорит, что это фейк. Она сообщила об этом на своем Telegram-канале.

Пост Мирославы Регинской Фото: Скриншот

"Защита Игоря Ивановича и его семья не располагают такой информацией", — сообщается в посте Регинской.

Она заявила, что как "русский офицер и патриот Игорь неоднократно заявлял о желании служить Отечеству". Но, она подчеркивает, что никакой информации о возможности его отправки на фронт на данный момент нет, а его "экстремистская" статья не предполагает такой возможности.

Регинская призвала не верить слухам и доверять только ей, как только в деле ее мужа будут какие-то изменения, она оперативно об этом сообщит.

Как Игорь Гиркин оказался в российской тюрьме

25 января 2023 года Московский городской суд приговорил Гиркина (Стрелкова) к четырем годам колонии общего режима.

Его признали виновным по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности).

До этого Гиркин публично критиковал Владимира Путина. 31 августа он объявлял о своих намерениях стать президентом РФ и говорил, что россиян "8 лет водили за нос".

Его задержали 21 июля в России по подозрению в экстремистской деятельности. В начале августа российские спецслужбы засекретили его дело.

Гиркин также находится в международном розыске по делу об уничтожении малайзийского Boeing рейса MH17 в небе над Донбассом. 17 ноября 2022 года Окружной суд Гааги приговорил Игоря Гиркина к пожизненному заключению: его и двух его подручных признали виновными в 298 убийствах — каждого пассажира и члена экипажа МН17.

28 августа 2024 года Гиркина признали "склонным к побегу". Однако через несколько дней с него сняли этот статус после вмешательства его адвокатов.

Находясь в тюрьме, Гиркин опасался, что его "уберут", как и Евгения Пригожина. Который, напомним, как и основатель ЧВК "Вагнер" Дмитрий Уткин, находился на борту внезапно упавшего частного самолета.