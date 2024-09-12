Сидять "на голодному пайку": у російських окупантів у Криму великі проблеми, — експерт

Військовий оглядач Володимир Заблоцький заявив, що проблем в окупантів стане ще більше, якщо Україна зможе перерізати "сухопутний коридор" і перетворить Крим на острів.

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Російські війська в Криму відчувають великі проблеми із забезпеченням. Про це розповів військово-морський експерт, оглядач журналу Defense Express, капітан I рангу у відставці Володимир Заблоцький в інтерв'ю порталу "Обозреватель".

За його словами, стан Керченського мосту залишає бажати кращого. Крім того, поромна переправа була фактично знищена.

Заблоцький заявив, що росіянам доводиться "щось робити", адже ЗС РФ у Криму залишаються без боєприпасів і пального.

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Експерт заявив, що окупантам доводиться вживати безпрецедентних заходів, щоб охороняти міст через Керченську протоку. При цьому постачання морем пов'язане з великими небезпеками. Також є залізниця, яку росіяни побудували з Ростова на південний схід України, але вона не доходить до півострова.

"Отже, угруповання в Криму та інша інфраструктура залишається на "голодному пайку", — заявив Заблоцький.

Він також підкреслив, що РФ використовує ресурси "вагонними нормами". Причому головну роль у цих масштабних поставках відіграє саме Керченський міст.

"Залізниця мосту — це про військо. Окупаційна армія воює вагонними нормами, витрачає величезну кількість боєприпасів. До того ж, потрібно ще й продовольство, щоб годувати цих "зелених чоловічків" і все інше необхідне", — заявив експерт.

Крім того, Заблоцький заявив, що на півночі та заході Криму у ворога немає жодних засобів ППО, адже всі вони були вибиті.

"Практично щотижня, а можливо, і щодня ми завдаємо ударів по ворожих аеродромах у Криму. Противник уже не ризикує розміщувати там авіацію, тому що зазнає втрат", — сказав він.

За словами експерта, проблем в окупантів стане ще більше, якщо Україна зможе перерізати "сухопутний коридор" і перетворить Крим на острів.

Нагадаємо, президент Туреччини Ердоган закликав повернути Крим до складу України. Він сказав, що кримські татари мають право жити безпечним і мирним життям на своїй батьківщині. Він підкреслив, що Анкара від початку була проти анексії півострова Росією.