Спосіб протистояти ДРГ: боєць ЗСУ розповів про собак, які врятували сотні військових

За даними Міністерства оборони Великої Британії, понад 45 тисяч українців з лютого 2022 року пройшли навчання на британських островах за програмою Operation Interflex. Українських захисників, серед іншого, навчали методів роботи з собаками.

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Службові собаки українських кінологів врятували сотні життів завдяки тому, що знаходили російські міни на передовій лінії. Про це розповів 24-річний військовослужбовець — один із 20 українців, яких навчають методів роботи з собаками в казармах британської армії в графстві Східний Мідленд. Про це пише Sky News.

Військовослужбовець через перекладача сказав, що завжди хотів стати кінологом, тепер йому довелося працювати з собаками під час війни.

"Я радий, що можу поділитися своїм досвідом і знаннями. Вони рятують десятки або навіть сотні життів", — пояснив він.

Солдат, ім'я якого не називається з міркувань безпеки, також зазначив, що йому та іншим багато чого дала підготовка у Великій Британії, оскільки вона передбачає, що військові можуть покращувати свої навички, експериментуючи.

"Коли різні диверсійні групи входять у район і мінують дороги, ми за допомогою собак можемо швидко і безпечно пройти через район", — зазначив він. За його словами, в Україні багато районів, де бойові дії не настільки активні, але де все ще небезпечні для життя.

Сержант Кріс Жак з 1-го полку службових собак сказав, що під час навчання роботі з собаками використовують "фактори стресу", такі як відтворення звуків поля бою.

"Важливо дати якусь винагороду і подивитися, особливо в нинішньому кліматі, як собак можна використовувати в середовищі, у якому сьогодні опинилися [українці]", — сказав він.

Міністерство оборони Великої Британії повідомило, що понад 45 000 українців пройшли навчання в казармах країни з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Нагадаємо, що вчені дійшли висновку, що собаки можуть полегшити фізичний біль.

Також повідомлялося, що вчені назвали те, що собаки не можуть забути довгий час.