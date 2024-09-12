Способ противостоять ДРГ: боец ВСУ рассказал о собаках, спасших сотни военных

По данным Министерства обороны Великобритании, более 45 тысяч украинцев с февраля 2022 года прошли обучение на британских островах по программе Operation Interflex. Украинских защитников, среди прочего, учили методам работы с собаками.

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Служебные собаки украинских кинологов спасли сотни жизней благодаря тому, что находили российские мины на передовой линии. Об этом рассказал 24-летний военнослужащий — один из 20 украинцев, которых обучают методам работы с собаками в казармах британской армии в графстве Восточный Мидленд. Об этом пишет Sky News.

Военнослужащий через переводчика сказал, что всегда хотел стать кинологом, теперь ему пришлось работать с собаками во время войны.

"Я рад, что могу поделиться своим опытом и знаниями. Они спасают десятки или даже сотни жизней", — объяснил он.

Солдат, имя которого не называется по соображениям безопасности, также отметил, что ему и другим многое дала подготовка в Великобритании, поскольку она предусматривает, что военные могут улучшать свои навыки, экспериментируя.

"Когда различные диверсионные группы входят в район и минируют дороги, мы с помощью собак можем быстро и безопасно пройти через район", — отметил он.

По его словам, в Украине много районов, где боевые действия не столь активны, но где все еще опасно для жизни.

Сержант Крис Жак из 1-го полка служебных собак сказал, что во время обучения работе с собаками используют "факторы стресса", такие как воспроизведение звуков поля боя.

"Важно дать какое-то вознаграждение и посмотреть, особенно в нынешнем климате, как собак можно использовать в среде, в которой сегодня оказались [украинцы]", — сказал он.

Министерство обороны Великобритании сообщило, что более 45 000 украинцев прошли обучение в казармах страны с начала полномасштабного вторжения России.

Напомним, что ученые пришли к выводу, что собаки могут облегчить физическую боль.

Также сообщалось, что ученые назвали то, что собаки не могут забыть долгое время.