ЗСУ повернули позиції на заводі у Вовчанську та на південь від Покровська, — ISW (карти)

За наявними відео OSINT-аналітики зробили висновок про те, що Сили оборони нещодавно відновили втрачені позиції на території заводу у Вовчанську.

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Сили оборони України нещодавно просунулися на північний схід від Харкова на тлі боїв у цьому районі 16 вересня. Геолокаційні кадри, опубліковані 16 вересня, показали, що російські сили обстріляли українські позиції на Вовчанському агрегатному заводі в центрі Вовчанська. Про це пише "Інститут вивчення війни" у зведенні від 16 вересня.

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За наявними відео OSINT-аналітики зробили висновок про те, що ЗСУ нещодавно відновили втрачені позиції на території заводу.

Карта DeepState: Харківська область

Карта ISW: Харківська область

Російські війська вели наступальні операції на північний схід від Харкова в районі Вовчанська 15 і 16 вересня. Російські провоєнні блогери стверджують, що ЗСУ контратакували у Вовчанську, поблизу населених пунктів Липці та Глибоке. Представник оперативного угруповання військ "Харків" полковник Віталій Саранцев заявив 16 вересня, що російські сили продовжують атаки в районі Вовчанська, але темпи їхньої активності в інших районах на Харківському напрямку незначно знизилися. За його словами, війська РФ не ведуть активних наступальних операцій поблизу населених пунктів Липці, Глибоке, Лук'янці або Стариця, але російські війська все ще присутні в цих районах і проводять ротації, надають матеріально-технічну підтримку.

Саранцев заявив, що останнім часом застосування розвідувальних БПЛА зросло приблизно на 40% у напрямку Харкова. За словами офіцера української бригади, що діє поблизу Вовчанська, 16 вересня російські війська спробують просуватися за допомогою розвідки й невеликих піхотних груп. Український офіцер заявив, що Вовчанськ майже повністю зруйнований, тому російські війська укріпилися в прилеглих лісах, які забезпечують укриття і маскування, але листя, яке падає, ускладнить спроби Росії використовувати лісові масиви для укриття.

Покровськ

Покровськ на карті ISW

ЗСУ нещодавно відновили втрачені позиції на південний схід від Покровська. Геолокаційні кадри, опубліковані 16 вересня, показують, що ЗСУ нещодавно відновили позиції в західній частині населеного пункту Михайлівка.

Російські джерела почали повідомляти, щонайменше, до 6 вересня, про успішні контратаки ЗСУ в Селидовому і витіснення російських сил зі східної частини міста. Російські та українські джерела повідомили, що лінія фронту в районі Селидового тепер проходить залізничною лінією між Михайлівкою і Селидовим, що відповідає наявним геолокаційним підтвердженням. У ISW поки що не виявили жодних візуальних підтверджень російської присутності в центральній частині Селидового.

Нагадаємо, що з'явилася реакція омбудсмена після страти військовополоненого ЗСУ мечем імовірно в окупованій Новогродівці Покровського району.

Також повідомлялося, що ЗСУ створили буферну зону за допомогою FPV-дронів на одному з напрямків.