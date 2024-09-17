ВСУ вернули позиции на заводе в Волчанске и к югу от Покровска, — ISW (карты)

По имеющимся видео OSINT-аналитики сделали вывод о том, что Силы обороны недавно восстановили утраченные позиции на территории завода в Волчанске.

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Силы обороны Украины недавно продвинулись к северо-востоку от Харькова на фоне продолжающихся боев в этом районе 16 сентября. Геолокационные кадры, опубликованные 16 сентября, показали, что российские силы обстреляли украинские позиции на Волчанском агрегатном заводе в центре Волчанска. Об этом пишет "Институт изучения войны" в сводке от 16 сентября.

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По имеющимся видео OSINT-аналитики сделали вывод о том, что ВСУ недавно восстановили утраченные позиции на территории завода.

Карта DeepState: Харьковская область

Карта ISW: Харьковская область

Российские войска вели наступательные операции к северо-востоку от Харькова в районе Волчанска 15 и 16 сентября. Российские провоенные блогеры утверждают, что ВСУ контратаковали в Волчанске, вблизи населенных пунктов Липцы и Глубокое. Представитель оперативной группировки войск "Харьков" полковник Виталий Саранцев заявил 16 сентября, что российские силы продолжают атаки в районе Волчанска, но темпы их активности в других районах на Харьковском направлении незначительно снизились. По его словам, войска РФ не ведут активных наступательных операций вблизи населенных пунктов Липцы, Глубокое, Лукьянцы или Старица, но российские войска все еще присутствуют в этих районах и проводят ротации, оказывают материально-техническую поддержку.

Саранцев заявил, что в последнее время применение разведывательных БПЛА выросло примерно на 40% в направлении Харькова. По словам офицера украинской бригады, действующей вблизи Волчанска, 16 сентября российские войска попытаются продвигаться с помощью разведки и небольших пехотных групп. Украинский офицер заявил, что Волчанск почти полностью разрушен, поэтому российские войска укрепились в близлежащих лесах, которые обеспечивают укрытие и маскировку, но падающие листья усложнят попытки России использовать лесные массивы для укрытия.

Покровск

Покровск на карте ISW

ВСУ недавно восстановили утраченные позиции к юго-востоку от Покровска. Геолокационные кадры, опубликованные 16 сентября, показывают, что ВСУ недавно восстановили позиции в западной части населенного пункта Михайловка. Геолокационные кадры показывают, что российские силы нанесли удар и уничтожили сооружение, в котором ВСУ установили позиции.

Российские источники начали сообщать, по меньшей мере, к 6 сентября, об успешных контратаках ВСУ в Селидово и вытеснении российских сил из восточной части города. Российские и украинские источники сообщили, что линия фронта в районе Селидово теперь проходит по железнодорожной линии между Михайловкой и Селидово, что соответствует имеющимся геолокационным подтверждениям. В ISW пока не обнаружили никаких визуальных подтверждений российского присутствия в центральной части Селидово.

Напомним, что появилась реакция омбудсмена после казни военнопленного ВСУ мечом предположительно в оккупированной Новогродовке Покровского района.

Также сообщалось, что ВСУ создали буферную зону с помощью FPV-дронов на одном из направлений.