"До Бога": оператор БПЛА поділився моторошною історією про окупантів на фронті

Воїн Володимир Семків розповів, що тактика ЗС РФ на Харківському напрямку змінилась — ворожа піхота дещо втратила сміливість. З його слів, російські бійці "або не дружать з життям, або надто дружать зі смертю".

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Оператор БПЛА у прикордонній комендатурі швидкого реагування 7 загону ДПСУ з позивним "Журналіст" Володимир Семків розповів про тактику ЗС РФ на Харківському напрямку та ставлення окупантів до власних поранених співслужбовців. Про це відомо з інтерв’ю, опублікованого "Новинарнею" 16 вересня.

Дві яскраві історії з фронту

Семків переповів історію, яку чув від "доброго друга" після одного бою. Його група поранила російського бійця, і той почав кричати про допомогу. Тоді до військового підбіг співслужбовець, вийняв чеку та зі словами: "Цей боєць відправляється до Бога", — підклав гранату йому під голову.

"Вони або не дружать з життям, або надто дружать зі смертю. Це якийсь російський сатанинський драйв", — підкреслив Семків.

Він також згадав місцевого мешканця похилого віку, в чиєму селі бійці Сил оборони опинились в напівоточенні.

"Біля його хати лежав електричний стовп, повалений вибухом, і на ньому чоловік власноруч повісив синьо-жовтий прапор. Це був відважний вчинок, бо над селом постійно літали дрони, і для росіян цей прапор був подразником — могло прилетіти. Сам дід ходив по вулиці у військовому кашкеті з тризубом", — розповів воїн.

ЗС РФ стали обережнішими

Семків зазначив, що раніше російські окупанти йшли в штурми великими загонами та не маскувались.

"Складалося враження, що вони переконані у власному успіху, власній безкарності. Або ж їм просто начхати на власне життя. Сунуть на укріплену позицію у повний зріст, серед білого дня, пересуваються по відкритих дорогах", — описав він.

Нині ж, зі слів бійця, ворожа тактика змінила. Російська піхота почала ховатись у "зеленці" та пересувається вже меншими групами.

"Вони зазнали втрат, і згодом ми бачили, що тактика змінюється: росіяни більше маскуються, пересуваються меншими групами", — пояснив Семків.

Нагадаємо, командир підрозділу TERRA Микола Волохов розповів, що командування ЗС РФ кидає на Харківський напрямок все більше бронетехніки. Ворог прагне відбити території, які втратив під час контратаки 3 ОШБр.

Військовий аналітик Костянтин Машовець повідомив, що на Куп’янському напрямку намагаються просуватись дві танкові дивізії ЗС РФ. З його слів, задум окупантів полягає у тому, щоб розділити українських оборонців.