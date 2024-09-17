"К Богу": оператор БПЛА поделился жуткой историей об оккупантах на фронте

Воин Владимир Семкив рассказал, что тактика ВС РФ на Харьковском направлении изменилась — вражеская пехота несколько потеряла смелость. По его словам, российские бойцы "или не дружат с жизнью, или слишком дружат со смертью".

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Оператор БПЛА в пограничной комендатуре быстрого реагирования 7 отряда ГПСУ с позывным "Журналист" Владимир Семкив рассказал о тактике ВС РФ на Харьковском направлении и отношении оккупантов к собственным раненым сослуживцам. Об этом известно из интервью, опубликованного "Новинарней" 16 сентября.

Две яркие истории с фронта

Семкив пересказал историю, которую слышал от "доброго друга" после одного боя. Его группа ранила российского бойца, и тот начал кричать о помощи. Тогда к военному подбежал сослуживец, вынул чеку и со словами: "Этот боец отправляется к Богу", — подложил гранату ему под голову.

"Они либо не дружат с жизнью, либо слишком дружат со смертью. Это какой-то русский сатанинский драйв", — подчеркнул Семкив.

Он также вспомнил местного жителя пожилого возраста, в чьем селе бойцы Сил обороны оказались в полуокружении.

"Возле его дома лежал электрический столб, поваленный взрывом, и на нем мужчина собственноручно повесил сине-желтый флаг. Это был отважный поступок, потому что над селом постоянно летали дроны, и для россиян этот флаг был раздражителем — могло прилететь. Сам дед ходил по улице в военной фуражке с тризубом", — рассказал воин.

ВС РФ стали более осторожными

Семкив отметил, что ранее российские оккупанты шли в штурмы большими отрядами и не маскировались.

"Создавалось впечатление, что они убеждены в собственном успехе, собственной безнаказанности. Или же им просто наплевать на собственную жизнь. Суют на укрепленную позицию в полный рост, среди белого дня, передвигаются по открытым дорогам", — описал он.

Сейчас же, по словам бойца, вражеская тактика изменилась. Российская пехота начала прятаться в "зеленке" и передвигается уже меньшими группами.

"Они понесли потери, и впоследствии мы видели, что тактика меняется: россияне больше маскируются, передвигаются меньшими группами", — объяснил Семкив.

Напомним, командир подразделения TERRA Николай Волохов рассказал, что командование ВС РФ бросает на Харьковское направление все больше бронетехники. Враг стремится отбить территории, которые потерял во время контратаки 3 ОШБр.

Военный аналитик Константин Машовец сообщил, что на Купянском направлении пытаются продвигаться две танковые дивизии ВС РФ. По его словам, замысел оккупантов заключается в том, чтобы разделить украинских защитников.