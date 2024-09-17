Больше танков и БМП: россияне поспешно атакуют позиции ВСУ под Харьковом, — 3-я ОШБр (видео)

Бойцы 3-й ОШБр проредили российскую бронетехнику, которую ВС РФ бросили в бой на одном из участков фронта под Харьковом, пояснил командир подразделения TERRA Николай Волохов. Вскоре атаки танков и БМП вновь усилились, и это кое-что говорит о планах и возможностях врага.

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Российское командование бросает в бои на Харьковском направлении все большее количество бронемашин различных типов. Целью ВС РФ может быть попытка отбить территории, которые они потеряли благодаря действиям 3-й отдельной штурмовой бригады (3-я ОШБр). Кроме того, россияне спешат, потому что вскоре появится осеннее болото и использование танков и БМП усложнится. О деталях боев под Харьковом командир подразделения TERRA Николай Волохов "Абдулла" из 3 ОШБр рассказал в эфире телемарафона.

Волохов пояснил, что подразделения ВС РФ активизировались на отрезке фронта, который обороняют бойцы 3 ОШБр. Ранее украинские бойцы остановили волну российских бронемашин, которые действовали на этом отрезке. Однако в последнее время количество такой техники вновь возросло. Позиции ВСУ начали все больше атаковать танки, бронетранспортеры, БМП. Офицер TERRA сделал два вывода относительно активизации россиян. Во-первых, появление новой волны бронемашин говорит о том, что враг все еще имеет возможность ее получать. Во-вторых, противник пытается применить эту военную технику именно сейчас, потому что во время дождей и болота все усложнится.

Бои под Харьковом — 3 ОШБр ВСУ о ситуации 17 сентября см. с 07:23

"Это проблема, потому что это значит, что у них есть потенциал и желание, то есть они таким образом пытаются провести разведку боем, чтобы прощупать наши оборонительные рубежи", — отметил Волохов.

Командир подразделения TERRA напомнил, как недавно 3-я ОШБр освободила 2 кв. км украинской территории и нанесла россиянам "ужасные потери". По его мнению, враг, среди прочего, пытается вернуть контроль над позициями, с которых пришлось бежать под давлением Третьей штурмовой.

"Кажется, что они хотят сделать рывок, хотят улучшить свои позиции, хотят выбить нас с того участка, который не так давно мы отбили", — слышно на видео.

Бои под Харьковом по состоянию на 17 сентября

На карте боевых действий проекта DeepState показаны последние успехи врага на Харьковском направлении — возле села Песчаного. На карте указано, что россияне рвутся на запад и прошли в течение месяца 8 км. Военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец предупредил, что есть угроза разрыва украинского плацдарма на две части.

Бои под Харьковом — ситуация на Купянском направлении 16 сентября Фото: DeepState

В отчете Генштаба ВСУ по состоянию на 08:00 17 сентября приводятся данные о штурмах ВС РФ на линии фронта вокруг Харькова. К северу от областного центра, возле Липцов и Волчанска, состоялось две атаки россиян, на восток, под Купянском, — 11 атак, на юго-восток, под Лиманом — 21.

Отметим, украинские военные обозреватели информируют о дальнейшем продвижении российских подразделений в Донецкой области — под Покровском и Курахово. 11 сентября Машовец сообщил о потере села Мариновка и об угрозе окружения бригад ВСУ возле села Невельского.

Напоминаем, 15 сентября ВС РФ в очередной раз ударили по Харькову. В ГСЧС сообщили о завершении разборки завалов и об обнаружении одного погибшего человека.