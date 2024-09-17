Більше танків і БМП: росіяни поспішно атакують позиції ЗСУ під Харковом, — 3 ОШБр (відео)

Бійці 3 ОШБр прорідили російську бронетехніку, яку ЗС РФ кинули у бій на одній з ділянок фронту під Харковом, пояснив командир підрозділу TERRA Микола Волохов. Незабаром атаки танків та БМП знов посилились, і це дещо говорить про плани та можливості ворога.

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Російське командування кидає у бої на Харківському напрямку все більшу кількість бронемашин різних типів. Метою ЗС РФ може бути намагання відбити території, які вони втратили завдяки діям 3 окремої штурмової бригади (3 ОШБр). Крім того, росіяни поспішають, бо незабаром з'явиться осіннє болото і використання танків і БМП ускладниться. Про деталі боїв під Харковом командир підрозділу TERRA Микола Волохов "Абдулла" з 3 ОШБр розповів у ефірі телемарафону.

Волохов пояснив, що підрозділи ЗС РФ активізувались на відтинку фронту, який обороняють бійці 3 ОШБр. Раніше українські бійці зупинили хвилю російських бронемашин, які діяли на цьому відтинку. Однак останнім часом кількість такої техніки знов зросла. Позиції ЗСУ почали все більше атакувати танки, бронетранспортери, БМП. Офіцер TERRA зробив два висновки щодо активізації росіян. По-перше, поява нової хвилі бронемашин говорить про те, що ворог все ще має можливість її отримувати. По-друге, противник намагається застосувати цю військову техніку саме зараз, тому що під час дощів та болота все ускладниться.

Бої під Харковом - 3 ОШБр ЗСУ про ситуацію 17 вересня див. з 07:23

"Це проблема, тому що це значить, що в них є потенціал і бажання, тобто вони таким чином намагаються провести розвідку боєм, щоб прощупати наші оборонні рубежі", — зауважив Волохов.

Командир підрозділу TERRA нагадав, як нещодавно 3 ОШБр звільнила 2 кв. км української території і завдала росіянам "жахливих втрат". На його думку, ворог, серед іншого, намагається повернути контроль за позиціями, з яких довелось тікати під тиском Третьої штурмової.

"Здається, що вони хочуть зробити ривок, хочуть покращити свої позиції, хочуть вибити нас з тієї ділянки, яку не так давно ми відбили", — чути на відео.

Бої під Харковом станом на 17 вересня

На карті бойових дій проєкту DeepState показано останні успіхи ворога на Харківському напрямку — біля села Піщаного. На карті вказано, що росіяни рвуться на захід і пройшли протягом місяця 8 км. Військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Костянтин Машовець попередив, що є загроза розривання українського плацдарму на дві частини.

Бої під Харковом - ситуація на Куп'янському напрямку 16 вересня Фото: DeepState

У звіті Генштабу ЗСУ станом на 8:00 17 вересня наводяться дані щодо штурмів ЗС РФ на лінії фронту навколо Харкова. На північ від обласного центру, біля Липців та Вовчанська, відбулось дві атаки росіян, на схід, під Куп'янськом, — 11 атак, на південний схід, під Лиманом — 21.

Зазначимо, українські військові оглядачі інформують про подальше просування російських підрозділів на Донеччині — під Покровськом та Кураховим. 11 вересня Машовець повідомив про втрату села Маринівка і про загрозу оточення бригад ЗСУ біля села Невельського.

Нагадуємо, 15 вересня ЗС РФ вкотре вдарили по Харкову. У ДСНС повідомили про завершення розбирання завалів і про виявлення однієї загиблої людини.