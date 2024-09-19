Зброї було багато: що доведеться робити росіянам після удару по складу в Торопці, — експерт

За словами Олександра Мусієнка, у стратегічному задумі удар був спрямований на знищення ракетного потенціалу противника. Ведеться полювання за "Іскандерами", С-300 і KN-23.

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Удар по складу озброєння РФ у Торопці змусить росіян приховувати розташування подібних об'єктів. Про це в ефірі телемарафону розповів венний експерт Олександр Мусієнко.

За його словами, це була блискуча операція. Арсенал міг бути порожнім або наповненим лише на частину. Однак за рівнем детонації можна побачити, що зброї там було справді багато.

"Він не був, швидше за все, заповнений на 100%, але достатньо зберігалося зброї, і попереднє підтвердження, що там могли бути балістичні ракети, теж є", — зазначив Мусієнко.

Він також заявив, що в стратегічному задумі удар був спрямований на знищення ракетного потенціалу противника. Ведеться полювання за "Іскандерами", С-300 і KN-23.

"Коли є інформація, що на якихось складах вони можуть з'являтися, по них іде відпрацювання. Для того, щоб мінімізувати і спробувати відтермінувати масштабні атаки ворога із застосуванням балістичної зброї", — зазначив Мусієнко.

За словами експерта, всі військові об'єкти на території РФ відомі, але не всі можна вразити. Хоча ППО прикриває лише частину.

Мусієнко також заявив, що росіяни намагатимуться знайти спосіб приховати розташування складів і арсеналів. Так, ворог уже почав застосовувати лісисту місцевість для маскування. Це може створити певні складнощі для України.

"Склад у Солдатському Воронезької області був так само захований, але його знайшли. Починають фактично переміщати, використовувати не стаціонарні об'єкти, а розбудовувати польові табори-позиції, намагаючись це маскувати, бо розуміють, що з космосу бачать. Починають складувати меншими партіями і переміщати так само, щоб розосередити і зробити багато цих точок зберігання", — розповів експерт.

Нагадаємо, у мережі показали супутникові знімки з наслідками атаки на Торопець. Арсенал Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ затягнуло димом від пожеж "унаслідок падіння уламків безпілотника". Джерела Фокуса повідомляли, що Україна атакувала склад із ракетами й авіабомбами у Тверській області.