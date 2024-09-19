Запускає дрони SW-6, конкурує з Apache: Китай представив ударний вертоліт Z-10ME (фото)

За словами журналістів, конструкція вертольота сумісна з такими боєприпасами, як керовані бомби GB-25/50 і некеровані ракети класу "повітря-повітря" 57 мм.

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На виставці Аерокосмічної та оборонної промисловості Африки (AAD) 2024, що триває у ПАР, китайська компанія Aviation Industry Corporation of China (AVIC) представила ударний вертоліт Z-10ME — удосконалену експортну версію оригінального Z-10. Про це пише Army Recognition.

Z-10ME розроблявся як шеститонний багатоцільовий ударний гелікоптер і являє собою низку удосконалень, спрямованих на оптимізацію бойових можливостей і загальних характеристик. Це демонструє постійні зусилля Китаю щодо зміцнення своєї присутності на світовому ринку оборони. Відомо, що першим замовником Z-10ME стане Пакистан.

У вертольоті присутній двигун WZ-9G, який замінив раніший WZ-9. У Z-10ME додаткова броня навколо фюзеляжу і кабіни, що забезпечує поліпшений захист від вогню зі стрілецької зброї. В оригінального Z-10 поліпшено авіоніку та системи управління вогнем. Гелікоптер також може використовуватися у завданнях щодо радіоелектронної боротьби.

Зброя Z-10ME

Вертоліт Z-10ME

Щодо озброєння, то Z-10ME оснащений гарматою 23 мм і чотирма зовнішніми вузлами підвіски, що забезпечує вантажність до трьох тонн. Універсальна комплектація дає змогу нести широкий спектр озброєння, включно з ракетами класу "повітря-земля" і протитанковими ракетами, ракетами класу "повітря-повітря", гарматними контейнерами, керованими бомбами і невеликими безпілотниками.

Вертоліт Z-10ME може нести:

до 16 протитанкових керованих ракет;

4 семиствольні ракетні пускові установки;

або дві 32-ствольні ракетні пускові установки.

Нова розробка сумісна з такими боєприпасами, як керовані бомби GB-25/50 і некеровані ракети класу "повітря-повітря" 57 мм. Вертоліт також запускає безпілотники SW-6 і бомби CM-501XA, що ще більше розширює експлуатаційні можливості.

Головний конструктор У Сімін (Wu Ximing) порівнює Z-10ME з іншими вертольотами аналогічного класу, як-от російські Ка-52 і Мі-28, американським Apache і європейським Tiger. За його словами, Z-10ME конкурує з погляду маневровості, бойового радіуса й багатозадачності.

За деякими даними, Z-10ME може похвалитися дальністю польоту 800 км, що перевершує заявлену дальність Apache у 480 км, а також враховує співвідношення потужності до ваги й маневровість.

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