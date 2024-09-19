Запускает дроны SW-6, конкурирует с Apache: Китай представил ударный вертолет Z-10ME (фото)
По словам журналистов, конструкция вертолета совместима с такими боеприпасами, как управляемые бомбы GB-25/50 и неуправляемые ракеты класса "воздух-воздух" 57 мм.
На выставке Аэрокосмической и оборонной промышленности Африки (AAD) 2024, которая проходит в ЮАР, китайская компания Aviation Industry Corporation of China (AVIC) представила ударный вертолет Z-10ME — экспортно-усовершенствованную версию оригинального Z-10. Об этом пишет Army Recognition.
Z-10ME разрабатывался как шеститонный многоцелевой ударный вертолет и представляет собой ряд усовершенствований, направленных на оптимизацию боевых возможностей и общих характеристик. Это отражает постоянные усилия Китая по укреплению своего присутствия на мировом рынке обороны. Известно, что первым заказчиком Z-10ME станет Пакистан.
В вертолете присутствует двигатель WZ-9G, заменивший более ранний WZ-9. У Z-10ME дополнительная броня вокруг фюзеляжа и кабины, что обеспечивает улучшенную защиту от огня из стрелкового оружия. У оригинального Z-10 улучшена авионика и системы управления огнем. Вертолет также может использоваться в задачах по части радиоэлектронной борьбы.
Оружие Z-10ME
Что касается вооружения, то Z-10ME оснащен пушкой 23 мм и четырьмя внешними узлами подвески, что обеспечивает грузоподъемность до трех тонн. Универсальная комплектация позволяет нести широкий спектр вооружения, включая ракеты класса "воздух-земля" и противотанковые ракеты, ракеты класса "воздух-воздух", пушечные контейнеры, управляемые бомбы и небольшие беспилотники.
Вертолет Z-10ME может нести:
- до 16 противотанковых управляемых ракет;
- 4 семиствольные ракетные пусковые установки;
- или две 32-ствольными ракетные пусковые установки.
Новая разработка совместима с такими боеприпасами, как управляемые бомбы GB-25/50 и неуправляемые ракеты класса "воздух-воздух" 57 мм. Вертолет также запускает беспилотники SW-6 и бомбы CM-501XA, что еще больше расширяет эксплуатационные возможности.
Главный конструктор У Симин (Wu Ximing) сравнивает Z-10ME с другими вертолетами аналогичного класса, такими как российские Ка-52 и Ми-28, американским Apache и европейским Tiger. По его словам, Z-10ME конкурирует с точки зрения маневренности, боевого радиуса и многозадачности.
По некоторым данным, Z-10ME может похвастаться дальностью полета 800 км, что превосходит заявленную дальность Apache в 480 км, а также учитывает соотношение мощности к весу и маневренность.
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