Зайшли на 48 км: берегова охорона США відстежила кораблі РФ біля кордону Аляски (фото)

За словами журналістів, російська військово-морська група складалася з підводного човна класу "Северодвинск", субмарини класу "Юрий Долгорукий", фрегата класу "Стерегущий" і ще одного буксира.

Related video

16 вересня 2024 року Збройні сили США повідомили, що берегова охорона США виявила чотири судна ВМС РФ приблизно за 92 км на північний захід від Пойнт-Гоуп (штат Аляска). Кораблі ідентифікували під час планового патрулювання екіпажем катера берегової охорони США Stratton у Чукотському морі. Про це повідомляє Army Recognition.

Спочатку кораблі РФ помітили під час їхнього проходження уздовж розмежувальної лінії з російського боку, потім вони опинилися у водах США, приблизно за 48 км американської економічної зони. Ці переміщення, судячи з усього, пояснюються тим, що на російській стороні була крига, а екіпажі діяли згідно з міжнародним морським правом у своїх переміщеннях.

Патруль катера берегової охорони Stratton був частиною операції Frontier Sentinel — місії, покликаної забезпечити збереження присутності США в районах, де діють стратегічні конкуренти. Російська військово-морська група складалася з підводного човна класу "Северодвинск", ще однієї субмарини класу "Юрий Долгорукий", фрегата класу "Стерегущий" і одного буксира.

Роль берегової охорони США

Берегова охорона США моніторить російські кораблі

У взаємодіях із флотами противника берегова охорона США виконує роль одночасно правоохоронного органу та військової служби Міністерства внутрішньої безпеки. Ці повноваження дають змогу співробітникам берегової охорони США брати участь в операціях, що належать до різних місій — до традиційних військово-морських, безпеки, прикордонного контролю та підтримки діяльності ВМС США.

У таких регіонах, як Південнокитайське море, де напруженість загострюється через територіальні суперечки, берегова охорона все частіше бере участь спільно з ВМС.

Нагадаємо, що авіаносець Китаю Liaoning вперше пройшов через прилеглі води Японії.

Також повідомлялося, що ЄС відправив Україні 400 млн від заморожених активів РФ, на які купили 18 САУ "Богдана".