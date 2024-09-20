У РФ закінчаться законсервовані танки, але на Україну чекає новий виклик, — експерт (відео)

За словами Олександра Мусієнка, Росія вироблятиме свої Т-90. І хоч цю модель теж не можна назвати повністю "сучасною", вона все одно кидає виклик Збройним силам України.

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До 2026 року у Росії закінчаться законсервовані танки. Йдеться про моделі Т-55 і Т-62. Про це в ефірі "Київ 24" розповів військовий експерт Олександр Мусієнко.

За його словами, Росія вже практично втратила свої Т-62. Так, українські війська змогли захопити багато таких танків як трофейних. Щоправда, Україна також втрачає старі танки.

"Я вам скажу, що старі танки втрачають таке значення. Вони дуже вразливими стають. І це стосується України так само. Вихід який? Це танки, які будуть новітні, більш сучасні, на яких будуть встановлюватися, зокрема, системи радіоелектронної боротьби, які будуть мобільні, швидкі й будуть виконувати завдання на полі бою. За ними майбутнє", — зазначив експерт.

За словами Мусієнка, окупанти та українські війська поки що виходять з тих можливостей, які є. Україна продовжить отримувати Leopard та інші моделі танків від партнерів. Росія ж вироблятиме свої Т-90. І хоч цю модель теж не можна назвати повністю "сучасною", вона все одно кидає виклик Збройним силам України.

"І там немає всіх технологій, які були у танків "Прорив" раніше. Тому, власне кажучи, це дещо більш обмежена копія Т-90. Але, безумовно, вона становить загрозу", — зазначив експерт.

Він заявив, що через санкції РФ не може обладнати свої танки новими приладами для нічного бачення тощо. При цьому росіяни можуть будувати приблизно 149 танків на рік.

"І кількість у 149 невелика на рік, я згоден. Але це теж виклик. Що стосується баз зберігання, у Росії залишилося на 2025 рік і все. На 2026-й не буде вже чого розконсервувати. Танків не буде", — сказав Мусієнко.

Раніше повідомлялося, що на Донеччині ЗС РФ захопили кілька кварталів у Гірнику і рухаються на захід від Українська. У місті Гірник окупанти намагаються просуватися, проте бійці ЗСУ тримають оборону. У Генштабі повідомляють, що бої тривають.