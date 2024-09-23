Сотні одиниць бронетехніки та тисячі загиблих: у ЗСУ озвучили втрати ЗС РФ під Харковом із травня

Почалися ворожі спроби просування до Харкова 10 травня та штурми фіксуються досі. За цей період противник залишився без колосальної кількості бійців, але не зміг виконати план.

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У травні цього року російські окупанти спробували прорватися до Харкова та розпочали новий наступ. В результаті противник зайняв лише невелику ділянку території біля кордону і далі просунутися не зміг, але втрати були колосальними. Про це заявили в оперативно-тактичному угрупуванні військ "Харків".

Почався ворожий наступ 10 травня і час від часу бої на Харківському напрямку тривають досі. Це призвело до того, що ЗС РФ залишилися без величезної кількості особового складу.

"За період з 10 травня по 21 вересня 2024 року на Харківському напрямку окупанти втратили всього 16 384 військовослужбовців (безповоротних 5426 осіб, поранених — 10 958 осіб)", — йдеться у повідомленні.

Також українським захисникам вдалося знищити чимало зброї та техніки ЗС РФ. Зокрема, йдеться про:

143 танки (69 знищено та 74 пошкоджено);

211 бойових броньованих машин (134 знищено та 77 пошкоджено);

1464 автомобілі (866 знищено та 598 пошкоджено);

762 артилерійські системи (212 знищено та 550 пошкоджено).

Також за цей період знищено 4 458 безпілотників різних типів та ще 152 склади з боєприпасами.

Нагадаємо, 18 вересня повідомлялося, що окупанти в Харківській області перейшли в оборону та "підніжний корм". Представник ОТУ "Харків" Віталій Саранцев розповів, що у ЗС РФ "дуже погано" складається з логістикою. Через ці проблеми ворог зіткнувся з отруєннями, які змушують бійців здаватися в полон.

10 вересня також повідомлялося, що ЗС РФ хочуть підійти максимально близько до Харкова, щоб атакувати місто зі ствольною артилерією. За словами комбата Юрія Федоренка, терор є основною зброєю росіян і саме тому вони мають намір підібратися якомога ближче до одного з обласних центрів сходу.