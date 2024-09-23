Сотни единиц бронетехники и тысячи погибших: в ВСУ озвучили потери ВС РФ под Харьковом с мая

Начались вражеские попытки продвижения к Харькову 10 мая и штурмы фиксируются до сих пор. За этот период противник остался без колоссального количества бойцов, но так и не смог выполнить план.

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В мае этого года российские оккупанты попытались прорваться к Харькову и начали новое наступление. В результате противник занял лишь небольшой участок территории возле границы и дальше продвинуться не смогли, но потери были колоссальными. Об этом заявили в оперативно-тактической группировке войск "Харьков".

Началось вражеское наступление 10 мая и время от времени бои на Харьковском направлении продолжаются до сих пор. Это привело к тому, что ВС РФ остались без огромного количества личного состава.

"За период с 10 мая по 21 сентября 2024 года на Харьковском направлении оккупанты потеряли всего 16 384 военнослужащих (безвозвратных 5426 человек, раненых — 10 958 человек)", — говорится в сообщении.

Также украинским защитникам удалось уничтожить немало оружия и техники ВС РФ. В частности, речь идет про:

143 танка (69 уничтожены и 74 повреждены);

211 боевых бронированных машин (134 уничтожены и 77 повреждены);

1464 автомобиля (866 уничтожены и 598 повреждены);

762 артиллерийских системы (212 уничтожены и 550 повреждены).

Также за этот период уничтожены 4 458 беспилотников разных типов и еще 152 склада с боеприпасами.

Напомним, 18 сентября сообщалось, что оккупанты в Харьковской области перешли в оборону и "подножный корм". Представитель ОТГВ "Харьков" Виталий Саранцев рассказал, что у ВС РФ "очень плохо" складывается с логистикой. Из-за этих проблем враг столкнулся с отравлениями, которые заставляют бойцов сдаваться в плен.

10 сентября также сообщалось, что ВС РФ хотят подойти максимально близко к Харькову, чтобы атаковать город со ствольной артиллерии. По словам комбата Юрия Федоренко, террор является основным оружием россиян и именно поэтому они намерены подобраться как можно ближе к одному из областных центров востока.