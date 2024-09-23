ЗСУ підірвали великий склад зброї у Росії: як це вплине на ворожі обстріли, — Коваленко

Аналітик Олександр Коваленко попередив, що найближчим часом не виключений новий масований обстріл. Однак, з його слів, скоро ситуація з атаками ЗС РФ може змінитися.

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Незабаром російські окупанти можуть здійснити черговий масований обстріл України. Про це у коментарі "ТСН" 23 вересня повідомив оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"Паузу вони витримали, боєкомплект для цього є. Це може відбутись наприкінці вересня. З урахуванням того, як вони використовували останнім часом боєкомплект, то я думаю, що буде до 50 ракет", — спрогнозував він.

Експерт припустив, що ЗС РФ влаштують комбінований удар і він не буде таким масованим, як 26 серпня. Тоді ворог готувався 1,5 місяця, цього ж разу він не мав стільки часу на накопичення ресурсів.

Коваленко попередив, що якщо обстрілу у вересні й не буде, це не обов’язково означатиме затишшя. Не виключено, що Росія накопичує ракети для більш потужної атаки.

"Не забуваємо про те, що у Путіна 7 жовтня день народження, тому його можуть привітати "салютом" по Україні", — зауважив він.

Аналітик згадав удар по 107-му арсеналу ГРАУ Міноборони РФ у місті Торопець, де зберігались 30 тисяч тонн боєприпасів.

"Для розуміння, що таке 30 тисяч тонн — якби там були тільки боєприпаси 122-го калібру, то це був би фактично річний запас за умови такої інтенсивності, з якою їх використовують зараз, кожного дня. Але на складі були не тільки такі боєприпаси. Там були й міни, і балістичні ракети, інші боєприпаси. Якщо рахувати, наприклад, тільки мінами 82-го калібру, то це запас до двох років фактично", — пояснив він.

Коваленко зазначив, що у Росії виробляють ракети "Іскандер", а на ураженому об’єкті їх зберігали.

"Це був об’єкт для накопичення. Коли ракети були потрібні — їх брали. Якщо там дійсно було знищено "Іскандери", то, відповідно, нові будуть брати з інших місць", — уточнив він.

Тобто, якщо у ЗС РФ були сплановані пуски певної кількості "Іскандерів" по Україні, то цей боєкомплект у них вже готовий. Ракети вже перебувають у регіонах, де встановлені пускові установки.

"Своєю чергою, коли цей боєкомплект закінчиться, то, звісно, зі складів підвозять нові ракети. На жаль, суттєвого впливу в плані системності обстрілів найближчим тижнем ми не відчуємо. Але коли боєкомплект у ближній зоні закінчиться, от тоді виникне проблематика — звідки везти. Тут починається логістика. Ми відчуємо паузи використання "Іскандерів"", — додав експерт.

Нагадаємо, ввечері 22 вересня ЗС РФ атакували цивільну інфраструктуру у Запоріжжі. Керівник ОВА Іван Федоров повідомив, що поранення дістали 13 осіб, серед них є підліток.

В ніч проти 23 вересня російські окупанти атакували Україну дронами, ракетами та авіабомбами. Вибухи лунали у трьох регіонах, на Харківщині постраждали літні люди.