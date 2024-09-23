ВСУ взорвали большой склад оружия в России: как это повлияет на вражеские обстрелы, — Коваленко

Аналитик Александр Коваленко предупредил, что в ближайшее время не исключены новые массированные обстрелы. Однако, по его словам, в ближайшее время ситуация с атаками ВС РФ может измениться.

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Вскоре российские оккупанты могут осуществить очередной массированный обстрел Украины. Об этом в комментарии "ТСН" 23 сентября сообщил обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Паузу они выдержали, боекомплект для этого есть. Это может произойти в конце сентября. С учетом того, как они использовали в последнее время боекомплект, я думаю, что будет до 50 ракет", — спрогнозировал он.

Эксперт предположил, что ВС РФ устроят комбинированный удар и он не будет таким массированным как 26 августа. Тогда враг готовился 1,5 месяца, на этот раз у него не было столько времени на накопление ресурсов.

Коваленко предупредил, что если обстрела в сентябре и не будет, это не обязательно означает затишье. Не исключено, что Россия накапливает ракеты для более мощной атаки.

"Не забываем о том, что у Путина 7 октября день рождения, поэтому его могут поздравить "салютом" по Украине", — отметил он.

Аналитик вспомнил удар по 107-му арсеналу ГРАУ Минобороны РФ в городе Торопец, где хранилось 30 тысяч тонн боеприпасов.

"Для понимания, что такое 30 тысяч тонн — если бы там были только боеприпасы 122 калибра, то это был бы фактически годовой запас при такой интенсивности, с которой их используют сейчас, каждый день. Но на складе были не только такие боеприпасы. Там были и мины, и баллистические ракеты, другие боеприпасы. Если считать, например, только минами 82 калибра, то это запас до двух лет фактически», — объяснил он.

Коваленко отметил, что в России производят ракеты "Искандер", а на пораженном объекте их хранили.

"Это был объект для накопления. Когда ракеты нужны были — их брали. Если там действительно были уничтожены "Искандеры", то, соответственно, новые будут брать из других мест", — уточнил он.

То есть, если в ВС РФ были спланированы пуски определенного количества "Искандеров" по Украине, то этот боекомплект у них уже готов. Ракеты находятся в регионах, где установлены пусковые установки.

"В свою очередь, когда этот боекомплект закончится, то, конечно, со складов подвозят новые ракеты. К сожалению, существенного влияния в плане системности обстрелов в ближайшую неделю мы не ощутим. Но когда боекомплект в ближней зоне закончится, вот тогда возникнет проблематика — откуда везти. Здесь начинается логистика. Мы ощутим паузы использования "Искандеров", — добавил эксперт.

Напомним, вечером 22 сентября ВС РФ атаковали гражданскую инфраструктуру в Запорожье. Руководитель ОВА Иван Федоров сообщил, что ранения получили 13 человек, среди них есть подросток.

Ночью на 23 сентября российские кафиры атаковали Украину дронами, ракетами и авиабомбами. Взрывы раздавались в трех регионах, в Харьковской области пострадали пожилые люди.