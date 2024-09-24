"Ми зібрали докази": в ООН заявили про сексуальне насильство над полоненими українцями в РФ

Колишні ув'язнені українці розповіли, що робітники російських колоній посилалися на накази про застосування жорстокого поводження. У тортурах брали участь навіть тюремні лікарі.

Related video

Катування військовополонених українців в РФ має систематичний характер та заохочується керівництвом колоній, де перебувають українські захисники. Про це заявив очільник Комісії ООН з розслідування щодо України Ерік Мьосе.

"Ми зібрали докази сексуального насильства, яке застосовувалося як катування, переважно до чоловіків-жертв у місцях позбавлення волі, а також зґвалтувань жінок у селах, що перебувають під російським контролем", — сказав Мьосе.

Комісія ООН задокументувала нові випадки катувань, скоєних російською владою проти цивільних та військовополонених в Росії та на окупованих територіях.

За словами Мьосе, катування є широко розповсюдженим явищем та має систематичний характер.

Члени комісії також вказали на:

узгодженість практик у всіх місцях позбавлення волі РФ;

скоординоване використання персоналу російських служб;

повторюване застосування сексуального насильства як форми катувань майже в усіх цих місцях несвободи.

Колишні ув'язнені розповідають, що робітники пенітенціарних установ посилалися на накази про застосування жорстокого поводження. В деяких місцях позбавлення волі російське керівництво вищого рівня наказувало, толерувало або не вживало жодних заходів для його припинення.

У багатьох місцях позбавлення волі не надають належну медичну допомогу тим, хто її відчайдушно потребує. В одному з таких закладів у катуванні брали участь навіть тюремні лікарі.

Нагадаємо, 17 вересня росіяни мечем стратили військовополоненого ЗСУ.

2 вересня на Торецькому напрямку російські війська розстріляли українських полонених.