"Мы собрали доказательства": в ООН заявили о сексуальном насилии над пленными украинцами в РФ
Бывшие заключенные украинцы рассказали, что рабочие российских колоний ссылались на приказы о применении жестокого обращения. В пытках участвовали даже тюремные врачи.
Пытки военнопленных украинцев в РФ имеет систематический характер и поощряется руководством колоний, где находятся украинские защитники. Об этом заявил глава Комиссии ООН по расследованию в отношении Украины Эрик Мьосе.
"Мы собрали доказательства сексуального насилия, которое применялось как пытки, преимущественно к мужчинам-жертвам в местах лишения свободы, а также изнасилований женщин в селах, находящихся под российским контролем", — сказал Мьосе.
Комиссия ООН задокументировала новые случаи пыток, совершенных российскими властями против гражданских и военнопленных в России и на оккупированных территориях.
По словам Мьосе, пытки являются широко распространенным явлением и имеют систематический характер.
Члены комиссии также указали на:
- согласованность практик во всех местах лишения свободы РФ;
- скоординированное использование персонала российских служб;
- повторяющееся применение сексуального насилия как формы пыток почти во всех этих местах несвободы.
Бывшие заключенные рассказывают, что работники пенитенциарных учреждений ссылались на приказы о применении жестокого обращения. В некоторых местах лишения свободы российское руководство высшего уровня приказывало, терпело или не принимало никаких мер для его прекращения.
Во многих местах лишения свободы не оказывают надлежащую медицинскую помощь тем, кто в ней отчаянно нуждается. В одном из таких заведений в пытках участвовали даже тюремные врачи.
Напомним, 17 сентября россияне мечом казнили военнопленного ВСУ.
2 сентября на Торецком направлении российские войска расстреляли украинских пленных.