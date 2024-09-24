"Мы собрали доказательства": в ООН заявили о сексуальном насилии над пленными украинцами в РФ

Бывшие заключенные украинцы рассказали, что рабочие российских колоний ссылались на приказы о применении жестокого обращения. В пытках участвовали даже тюремные врачи.

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Пытки военнопленных украинцев в РФ имеет систематический характер и поощряется руководством колоний, где находятся украинские защитники. Об этом заявил глава Комиссии ООН по расследованию в отношении Украины Эрик Мьосе.

"Мы собрали доказательства сексуального насилия, которое применялось как пытки, преимущественно к мужчинам-жертвам в местах лишения свободы, а также изнасилований женщин в селах, находящихся под российским контролем", — сказал Мьосе.

Комиссия ООН задокументировала новые случаи пыток, совершенных российскими властями против гражданских и военнопленных в России и на оккупированных территориях.

По словам Мьосе, пытки являются широко распространенным явлением и имеют систематический характер.

Члены комиссии также указали на:

согласованность практик во всех местах лишения свободы РФ;

скоординированное использование персонала российских служб;

повторяющееся применение сексуального насилия как формы пыток почти во всех этих местах несвободы.

Бывшие заключенные рассказывают, что работники пенитенциарных учреждений ссылались на приказы о применении жестокого обращения. В некоторых местах лишения свободы российское руководство высшего уровня приказывало, терпело или не принимало никаких мер для его прекращения.

Во многих местах лишения свободы не оказывают надлежащую медицинскую помощь тем, кто в ней отчаянно нуждается. В одном из таких заведений в пытках участвовали даже тюремные врачи.

Напомним, 17 сентября россияне мечом казнили военнопленного ВСУ.

2 сентября на Торецком направлении российские войска расстреляли украинских пленных.