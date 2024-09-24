Години та дні очікування: як український комплекс "Стугна" знищує техніку росіян (відео)

Бійці 33 ОМБр показали, як трощать техніку ЗС РФ. У коротенькому ролику помістилася робота за тривалий проміжок часу.

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Український протитанковий комплекс "Стугна" за один постріл знищує російські цілі. Про це у відео розповіли бійці 33-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ ЗСУ.

Оператори записали відео прямо з позиції, аби глядачі за кадром також відчули міць вітчизняної системи.

"Це схоже на забавку — джойстиком ведеш ракету на мішень. Тільки поле бою реальне", — йдеться в описі під відео.

Також українські військові наголошують, що для глядача під час перегляду пройшло лише декілька хвилин, але насправді "за лаштунками" пройшли години та навіть дні очікування цілі.

Комплекс "Стугна"

Напівавтоматичний протитанковий ракетний комплекс "Стугна" був розроблений київським конструкторським бюро "Луч" та узятий на озброєння українською армією у 2011 році.

ПТРК із системою наведення по лазерному променю, може вести вогонь ракетами калібру 130 мм або 152 мм з різними бойовими частинами: тандемною кумулятивною, осколково-фугасною або термобаричною.

Оператор може керувати комплексом дистанційно з пульта, який виноситься на відстань до 50 м.

Дальність стрільби досягає до 5 000 м при швидкості у 200 м/с.

Нагадаємо, підрозділи 95-ї окремої десантно-штурмової бригади успішно застосували радянські установки розмінування, щоби прорвати кордон із Росією у Курській області. Для створення безпечного проходу було використано установку УР-77, що дозволило українській техніці безпечно прорватися на територію РФ.

Також ми писали, що іноді Силам оборони доводиться розбирати ПТРК FGM-148 Javelin, щоб зняти боєголовку і оснастити нею безпілотник FPV. Підрозділ "Фатум" протитанкового дивізіону 3-ї штурмової бригади показав цей процес на відео.