Часы и дни ожидания: как украинский комплекс "Стугна" уничтожает технику россиян (видео)

Бойцы 33 ОМБр показали, как крушат технику ВС РФ. В коротеньком ролике поместилась работа за длительный промежуток времени.

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Украинский противотанковый комплекс "Стугна" за один выстрел уничтожает российские цели. Об этом в видео рассказали бойцы 33-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск ВСУ.

Операторы записали видео прямо с позиции, чтобы зрители за кадром также почувствовали мощь отечественной системы.

"Это похоже на игрушку — джойстиком ведешь ракету на мишень. Только поле боя реальное", — говорится в описании под видео.

Также украинские военные отмечают, что для зрителя во время просмотра прошло всего несколько минут, но на самом деле "за кулисами" прошли часы и даже дни ожидания цели.

Комплекс "Стугна"

Полуавтоматический противотанковый ракетный комплекс "Стугна" был разработан киевским конструкторским бюро "Луч" и взят на вооружение украинской армией в 2011 году.

ПТРК с системой наведения по лазерному лучу может вести огонь ракетами калибра 130 мм или 152 мм с различными боевыми частями: тандемной кумулятивной, осколочно-фугасной или термобарической.

Оператор может управлять комплексом дистанционно с пульта, который выносится на расстояние до 50 м.

Дальность стрельбы достигает до 5 000 м при скорости в 200 м/с.

Напомним, подразделения 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады успешно применили советские установки разминирования, чтобы прорвать границу с Россией в Курской области. Для создания безопасного прохода была использована установка УР-77, что позволило украинской технике безопасно прорваться на территорию РФ.

Также мы писали, что иногда Силам обороны приходится разбирать ПТРК FGM-148 Javelin, чтобы снять боеголовку и оснастить ею беспилотник FPV. Подразделение "Фатум" противотанкового дивизиона 3-й штурмовой бригады показало этот процесс на видео.