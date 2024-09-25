США направили на передову базу біля Китаю есмінець USS Preble з потужною лазерною гарматою

Есмінець оснащений високоенергетичним лазером HELIOS. За даними Lockheed Martin, це перша тактична лазерна система, яка з'явиться на американських військових кораблях.

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Для стримування Китаю біля узбережжя Японії американські ВМС днями направили військовий корабель, озброєний потужною лазерною зброєю, здатною знищувати повітряні та водні цілі. USS Preble — 9 700-тонний есмінець класу Arleigh Burke — помітили, як він залишає військово-морську базу Сан-Дієго в Каліфорнії. Про це пише Newsweek.

USS Preble

У пресрелізі, опублікованому 1 серпня, зазначається, що Preble прибуде на військово-морську базу в місті Йокосука і замінить USS Benfold — один із кораблів, у межах запланованої ротації сил у Тихоокеанському регіоні.

Японське видання Nikkei Asia в середу з посиланням на представника ВМС США повідомило, що Preble — єдиний есмінець того ж класу, оснащений високоенергетичною лазерною системою зброї. З її допомогою можуть збиватися ворожі безпілотники та ракети.

Збройні сили США продовжують розміщувати найбільш боєздатні підрозділи в Індо-Тихоокеанському регіоні, де Китай розширює свій військово-морський флот.

Присутність Preble на передовій лінії свідчить про підтримку оборони Японії, одного із союзників США за договором (treaty), і зобов'язаннями в тому, що стосується безпеки в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Лазерна установка HELIOS

USS Preble

Есмінець оснащений 60-кіловатним високоенергетичним лазером з інтегрованим оптичним засліпленням і спостереженням (HELIOS). За даними Lockheed Martin, це перша тактична лазерна система зброї, яка з'явиться на американських військових кораблях.

HELIOS може стріляти лазерним променем для знищення швидких прибережних ударних суден і безпілотників, які широко застосовують єменські повстанці-хусити в Червоному морі. HELIOS можуть використовувати як пристрій для засліплення, який виводить з ладу датчики розвідки та спостереження, встановлені на ворожих БПЛА.

Lockheed Martin заявила, що HELIOS забезпечить додатковий рівень захисту військових кораблів внаслідок низької вартості пострілу, точності та швидкості.

Крім HELIOS, на кораблі Preble є 96 осередків вертикальної пускової установки для далекобійних ракет ППО. Корабель також оснащений артилерійською зброєю і системою ближнього бою для оборони на короткій відстані.

В американських ВМС також є ще один, але менш потужний лазер — Optical Dazzler Interdictor Navy (ODIN). Його встановили на восьми однотипних суднах Preble, включно з USS John Finn — одним з есмінців класу Arleigh Burke.

На відміну від HELIOS, ODIN здатний тільки "засліпити" датчики безпілотників за допомогою лазерного променя, що на деякий час знижує можливості зі збору розвідданих.

Нагадаємо, що нова британська енергетична зброя RFDEW може вражати БПЛА на суходолі, у повітрі та на морі.

Також повідомлялося, що росіяни допрацювали свій дрон "Форпост": додали лазери та нову зброю.