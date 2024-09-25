США направили на передовую базу возле Китая эсминец USS Preble с мощной лазерной пушкой

Эсминец оснащен высокоэнергетическим лазером HELIOS. По данным Lockheed Martin, это первая тактическая лазерная система, которая появится на сегодняшних американских военных кораблях.

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Для сдерживания Китая у побережью Японии американские ВМС на днях направили военный корабль, вооруженный мощным лазерным оружием, способным уничтожать и воздушные, и водные цели. USS Preble — 9 700-тонный эсминец класса Arleigh Burke — заметили покидающим военно-морскую базу Сан-Диего в Калифорнии. Об этом пишет Newsweek.

USS Preble

В пресс-релизе, опубликованном 1 августа, отмечается, что Preble прибудет на военно-морскую базу в городе Йокосука и заменит USS Benfold — один из кораблей, в рамках запланированной ротации сил в Тихоокеанском регионе.

Японское издание Nikkei Asia в среду со ссылкой на представителя ВМС США сообщило, что Preble — единственный эсминец того же класса, оснащенный высокоэнергетической лазерной системой оружия. С ее помощью могут сбивать вражеские беспилотники и ракеты.

Вооруженные силы США продолжают размещать самые боеспособные подразделения в Индо-Тихоокеанском регионе, где Китай расширяет свой военно-морской флот.

Присутствие Preble на передовой линии свидетельствует о поддержке обороны Японии, одного из союзников США по договору (treaty) и обязательствам в том, что касается безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе.

Лазерная установка HELIOS

Эсминец оснащен 60-киловаттным высокоэнергетическим лазером с интегрированным оптическим ослеплением и наблюдением (HELIOS). По данным Lockheed Martin, это первая тактическая лазерная система оружия, которая появится на сегодняшних американских военных кораблях.

HELIOS может стрелять лазерным лучом для уничтожения быстрых прибрежных ударных судов и беспилотников, которые широко применяются йеменскими повстанцами-хуситами в Красном море.

HELIOS могут использовать как ослепляющее устройство, которое выводит из строя датчики разведки и наблюдения, установленные на вражеских БПЛА.

Lockheed Martin заявила, что HELIOS обеспечит дополнительный уровень защиты военных кораблей за счет низкой стоимости выстрела, точности и скорости.

Помимо HELIOS, на корабле Preble есть 96 ячеек вертикальной пусковой установки для дальнобойных ракет ПВО. Корабль также оснащен артиллерийским оружием и системой ближнего боя для обороны на коротком расстоянии.

У американских ВМС также есть еще один действующий, но менее мощный лазер — Optical Dazzler Interdictor Navy (ODIN). Его установили на восьми однотипных судах Preble, включая USS John Finn — один из эсминцев класса Arleigh Burke.

В отличие от HELIOS, ODIN способен только "ослепить" датчики беспилотников с помощью лазерного луча, что на время снижает возможности по сбору разведданных.

Напомним, что новое британское энергетическое оружие RFDEW может поражать БПЛА на суше, в воздухе и на море.

Также сообщалось, что россияне доработали свой дрон "Форпост": добавили РЭР, лазеры и новое оружие.