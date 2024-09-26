"Зайшли з південного боку": офіцер розповів про становище в напрямку Цукурине — Українськ

За словами лейтенанта ЗСУ з позивним "Алекс", російські війська закріпилися в посадках біля залізниці в районі Цукуриного Донецької області. Невелика група військових ЗС РФ зайшла в сам населений пункт.

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На Донеччині, в районі Цукурине — Українськ, російські війська продовжують штурмові дії із застосуванням бронетехніки та піхоти, що принесло їм певний успіх на північній околиці Цукуриного. Про це лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" повідомив у Telegram-каналі "Офіцер+".

"Положення в напрямку Цукурине — Українськ: противник продовжує штурмові дії із залученням броньованої техніки та піхоти, мають незначний успіх на північній околиці Цукуриного", — йдеться в публікації.

Зазначається, що ворог закріпився в посадках біля залізничної колії. Також невелика група російських військових зайшла в сам населений пункт Цукурине з південного боку.

Скріншот публікації про те, що відбувається в Українську та Цукуриному

Нагадаємо, що, за словами аналітиків, у ЗСУ з'явилася можливість витіснити ЗС РФ з Харківської області. Олександр Мусієнко зазначив, що агрегатний завод у Вовчанську був важливий для росіян, оскільки давав змогу вести атаки на позиції українських захисників. З витісненням росіян із цього району для Сил оборони відкриваються нові можливості.

Раніше повідомлялося, що, за словами військовослужбовця з позивним "Осман", якби в армії все було ідеально, Росія б не напала.