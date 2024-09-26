"Зашли с южной стороны": офицер рассказал о положении в направлении Цукурино — Украинск

По словам лейтенанта ВСУ с позывным "Алекс", российские войска закрепились в посадках у железной дороги в районе Цукурино Донецкой области. Небольшая группа военных ВС РФ зашла в сам населенный пункт.

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В Донецкой области, в районе Цукурино — Украинск, российские войска продолжают штурмовые действия с использованием бронетехники и пехоты, что принесло им определенный успех на северной окраине Цукурино. Об этом лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" сообщил в Telegram-канале "Офицер+".

"Обстановка в направлении Цукурино — Украинск: противник продолжает штурмовые действия с привлечением бронированной техники и пехоты, имеют незначительный успех на северной окраине Цукурино", — говорится в публикации.

Отмечается, что враг закрепился в посадках у железнодорожного пути. Также небольшая группа российских военных зашла в сам населенный пункт Цукурино с южной стороны.

Скриншот публикации о происходящем в Украинске и Цукурино

Напомним, что, по словам аналитиков, у ВСУ появилась возможность вытеснить ВС РФ из Харьковской области. Александр Мусиенко отметил, что агрегатный завод в Волчанске был важен для россиян, так как позволял вести атаки на позиции украинских защитников. С вытеснением россиян из этого района для Сил обороны открываются новые возможности.

Ранее сообщалось, что, по словам военнослужащего с позывным "Осман", если бы в армии все было идеально, Россия бы не напала.