"Штурми на попелищах": РФ можуть підійти впритул до "воріт до Покровська", — експерти

У НГУ розповіли, що ЗС РФ атакують місто Селидове вночі та, вже навчившись на гіркому досвіді, техніку не використовують. Експерт Олександр Коваленко пояснив, чому ворогу не вдасться повторити оточення, як у Вугледарі.

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Ситуація у Селидовому, який називають воротами до Покровська, стає загрозливішою. ЗС РФ щодня просуваються на кілька сотень метрів, з флангів підходячи до міста. У "РБК-Україна" розібрались, з якими проблемами стикнеться ворог на шляху до Покровська.

В американському Інституті вивчення війни (ISW) повідомили, що окупанти просунулись поблизу залізничної лінії на південь від Селидового та в навколишніх селах. В саме місто вони намагаються зайти зі сторони тимчасово окупованої Михайлівки.

Селидове та Михайлівка на мапі бойових дій Фото: Deep State

Речник 15 бригади Нацгвардії "Кара-Даг" Віталій Міловидов розповів, що поки усі спроби ЗС РФ залишаються безрезультатними. Сили оборони знищують особовий склад та техніку ворога ще за межами міста.

Міловидов розповів, що загарбники використовують тактику нічних атак, діють невеликими групами піхоти та обстрілюють Селидове з усіх доступних видів озброєння. Бронетехніку вони не застосують після того, як бійці НГУ відбили кілька таких спроб.

"Подальша тактика ворога відома, він просто застосовуватиме вогневий шквал, застосує важку артилерію, систему залпового вогню та КАБ і намагатиметься проводити штурмові дії на попелищах", — спрогнозував нацгвардієць.

Він запевнив, що Селидове — повністю під контролем Сил оборони, російських військ там немає.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко пояснив, що, попри спроби ЗС РФ оточити Селидове, ситуація там відмінна від тієї, яка склалась у Вугледарі.

"Я не став би повністю порівнювати, хоча б тому, що на захід від Селидового є одразу три логістичні артерії, які дозволяють як забезпечувати гарнізон, так і у разі критичної ситуації вивести його", — уточнив він.

Експерт зазначив, що головна мета ворога — дістати можливість наступати на Покровськ з півдня. Для цього окупантам потрібно захопити Селидове. Зі слів Коваленка, ЗС РФ доступні два сценарії наступу на Покровськ — зі сходу та півдня.

"Але, якщо ми говоримо про південний напрямок, то Селидове — величезна проблема для російських окупаційних військ. Думаю, вони прагнутимуть його окупації. Якщо ні, наступальна кампанія на Покровськ для них буде дуже ризикованою", — пояснив він.

Покровськ та Селидове на мапі бойових дій Фото: Deep State

Прогнозувати, що відбуватиметься у Селидовому найближчим часом, складно. Бої можуть затягнутись на місяці, а росіяни й надалі намагатимуться оточити місто. Військовий експерт та майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман наголосив, що усе залежить від здатності ворога до такого наступу та можливостей Сил оборони давати відсіч.

"Поки, на жаль, тактична ініціатива на їхньому боці. Цілком можливо, що вони можуть підійти впритул до Селидового або захопити ще якісь населені пункти", — додав він.

Нагадаємо, військовий ЗСУ та політолог Кирило Сазонов повідомляв, що Росія кинула на Селидове цілий армійський корпус та додаткові танкові підрозділи.

Військовослужбовець із позивним "Мучной" повідомляв, що Силам оборони вдалося зупинити прорив ЗС РФ на півдні від Селидового. В бою були знищені 2 БМП та один багі.