"Штурмы на пепелищах": РФ могут подойти вплотную к "воротам в Покровск", — эксперты

В НГУ рассказали, что ВС РФ атакуют город Селидово ночью и, уже научившись на горьком опыте, технику не используют. Эксперт Александр Коваленко объяснил, почему врагу не удастся повторить окружение, как в Угледаре.

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Ситуация в Селидово, который называют воротами в Покровск, становится все более угрожающей. ВС РФ ежедневно продвигаются на несколько сотен метров, с флангов подходя к городу. В "РБК-Украина" разобрались, с какими проблемами столкнется враг на пути к Покровску.

В американском Институте изучения войны (ISW) сообщили, что оккупанты продвинулись вблизи железнодорожной линии к югу от Селидово и в окрестных селах. В сам город они пытаются зайти со стороны временно оккупированной Михайловки.

Селидово и Михайловка на карте боевых действий Фото: Deep State

Представитель 15 бригады Нацгвардии "Кара-Даг" Виталий Миловидов рассказал, что пока все попытки ВС РФ остаются безрезультатными. Силы обороны уничтожают личный состав и технику врага еще за пределами города.

Миловидов рассказал, что захватчики используют тактику ночных атак, действуют небольшими группами пехоты и обстреливают Селидово из всех доступных видов вооружения. Бронетехнику они не применят после того, как бойцы НГУ отбили несколько подобных попыток.

"Дальнейшая тактика врага известна, он просто будет применять огневой шквал, применит тяжелую артиллерию, систему залпового огня и КАБ и пытаться проводить штурмовые действия на пепелищах", — спрогнозировал нацгвардеец.

Он заверил, что Селидово — полностью под контролем Сил обороны, российских войск там нет.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко объяснил, что несмотря на попытки ВС РФ окружить Селидово, ситуация там отличается от той, которая сложилась в Угледаре.

"Я не стал бы полностью сравнивать, хотя бы потому, что к западу от Селидово есть сразу три логистические артерии, которые позволяют как обеспечивать гарнизон, так и в случае критической ситуации вывести его", — уточнил он.

Эксперт отметил, что главная цель врага — получить возможность наступать на Покровск с юга. Для этого оккупантам нужно захватить Селидово. По словам Коваленко, ВС РФ доступны два сценария наступления на Покровск — с востока и юга.

"Но, если мы говорим о южном направлении, то Селидово — огромная проблема для российских оккупационных войск. Думаю, они будут стремиться к его оккупации. Если нет, наступательная кампания на Покровск для них будет очень рискованной", — пояснил он.

Покровск и Селидово на карте боевых действий Фото: Deep State

Прогнозировать, что будет происходить в Селидово в ближайшее время, сложно. Бои могут затянуться на месяцы, а россияне и в дальнейшем будут пытаться окружить город. Военный эксперт и майор запаса ВСУ Алексей Гетьман отметил, что все зависит от способности врага к такому наступлению и возможностей Сил обороны давать отпор.

"Пока, к сожалению, тактическая инициатива на их стороне. Вполне возможно, что они могут подойти вплотную к Селидово или захватить еще какие-то населенные пункты", — добавил он.

Напомним, военный ВСУ и политолог Кирилл Сазонов сообщал, что Россия бросила на Селидово целый армейский корпус и дополнительные танковые подразделения.

Военнослужащий с позывным "Мучной" сообщал, что Силам обороны удалось остановить прорыв ВС РФ на юге от Селидово. В бою были уничтожены 2 БМП и один багги.