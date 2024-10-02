РФ розробляє нові модулі корекції для авіабомб: які міста в небезпеці, — аналітик

За словами Олександра Коваленка, найбільша загроза буде в тому разі, якщо росіянам вдасться інтегрувати в авіаційну бомбу реактивний прискорювач. Тоді такі бомби зможуть уражати цілі на відстані до 150 кілометрів.

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У Росії розробляють універсальні модулі корекції для своїх авіабомб, щоб збільшити дальність їхнього польоту. Про це в ефірі телемарафону розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

За його словами, перші модулі корекції давали змогу бомбам ФАБ-250 і ФАБ-500 бити по цілях на відстані в 30 кілометрів. Такі бомби РФ використовувала для ударів по Бахмуту 2022 року. Однак зараз аеродинамічні характеристики бомб поліпшили.

"І бомба ФАБ-250 і ФАБ-500 може долати вже 80 км. Подальший розвиток і вдосконалення може дозволити росіянам завдавати удари на відстань до 100 км і більше", — сказав Коваленко.

Він також заявив, що найбільша загроза буде в тому випадку, якщо росіянам вдасться інтегрувати в авіаційну бомбу реактивний прискорювач. Тоді такі бомби зможуть уражати цілі на відстані до 150 кілометрів.

"Ми мали досвід із використанням французьких бомб Hammer, або JDAM. Hammer взагалі має реактивний прискорювач у деяких модифікаціях. І росіяни також намагаються адаптувати до своїх бомб відповідні реактивні прискорювачі, які дозволять збільшити дальність польоту. І це загроза навіть для далеких тилових міст, таких як Полтава та Одеса", — пояснив Коваленко.

За словами експерта, на складах у РФ зараз перебувають десятки тисяч авіабомб, які залишилися з часів Радянського Союзу. Крім того, вони досі виробляються в РФ. А будь-яку бомбу вільного падіння можна перетворити на керовану авіабомбу.

Коваленко назвав найкращим способом боротьби з цією зброєю — знищення носіїв цих бомб.

Нагадаємо, раніше аналітик пояснив, чим небезпечна можлива окупація Вугледара. За словами Олександра Коваленка, позиції українських захисників у невеликому місті на Донбасі давали змогу тримати вогневий контроль над залізницею з Волновахи до Запорізької області. Цим противник може скористатися.