РФ разрабатывает новые модули коррекции для авиабомб: какие города в опасности, — аналитик

По словам Александра Коваленко, самая большая угроза будет в том случае, если россиянам удастся интегрировать в авиационную бомбу реактивный ускоритель. Тогда такие бомбы смогут поражать цели на расстоянии до 150 километров.

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В России разрабатывают универсальные модули коррекции для своих авиабомб, чтобы увеличить дальность их полета. Об этом в эфире телемарафона рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его словам, первые модули коррекции позволяли бомбам ФАБ-250 и ФАБ-500 бить по целям на расстоянии в 30 километров. Такие бомбы РФ использовала для ударов по Бахмуту в 2022 году. Однако сейчас аэродинамические характеристики бомб улучшили.

"И бомба ФАБ-250 и ФАБ-500 может преодолевать уже 80 км. Дальнейшее развитие и совершенствование может позволить россиянам наносить удары на расстояние до 100 км и более", — сказал Коваленко.

Он также заявил, что самая большая угроза будет в том случае, если россиянам удастся интегрировать в авиационную бомбу реактивный ускоритель. Тогда такие бомбы смогут поражать цели на расстоянии до 150 километров.

"Мы имели опыт с использованием французских бомб Hammer, или JDAM. Hammer вообще имеет реактивный ускоритель в некоторых модификациях. И россияне также пытаются адаптировать к своим бомбам соответствующие реактивные ускорители, которые позволят увеличить дальность полета. И это угроза даже для дальних тыловых городов, таких как Полтава и Одесса", — пояснил Коваленко.

По словам эксперта, на складах в РФ сейчас находятся десятки тысяч авиабомб, которые остались со времен Советского Союза. Кроме того, они до сих пор производятся в РФ. А любую бомбу свободного падения можно превратить в управляемую авиабомбу.

Коваленко назвал лучшим способ борьбы с этим оружием — уничтожение носителей этих бомб.

Напомним, ранее аналитик объяснил, чем опасна возможная оккупация Угледара. По словам Александра Коваленко, позиции украинских защитников в небольшом городе на Донбассе позволяли держать огневой контроль над железной дорогой из Волновахи в Запорожскую область. Этим противник может воспользоваться.