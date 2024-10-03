Уламки "шахеда" пошкодили багатоповерхівку у Києві, — КМВА
За словами начальника КМВА Сергія Попка, внаслідок падіння уламків ворожого дрона обійшлось без пожежі. Інформація щодо постраждалих уточнюється.
У ніч з 2 на 3 жовтня російські окупаційні війська запустили по території України ударні безпілотники. Уламки ворожого "шахеда" пошкодили багатоповерхівку у Деснянському районі Києва. Про це повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрації.
"Внаслідок падіння уламків в Деснянському районі міста, попередньо, пошкоджено багатоповерхівку", — йдеться у повідомленні.
В КМВА уточнили, що після падіння уламків безпілотника обійшлось без пожежі.
"Видимі пошкодження будівлі та пожежа відсутні", — йдеться у повідомленні.
Начальник КМВА Сергій Попко також повідомив, що у столиці працювало ППО.
"Інформація щодо постраждалих уточнюється", — зазначив Попко.
Про загрозу ударних БпЛА киян попереджали о 23:17.
Нагадаємо, 3 жовтня Росія вдарила КАБами по Харкову.
1 жовтня російські окупанти вдарили по центру Херсона.