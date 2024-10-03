Обломки "шахеда" повредили многоэтажку в Киеве, — КГВА
По словам начальника КГВА Сергея Попко, в результате падения обломков вражеского дрона обошлось без пожара. Информация о пострадавших уточняется.
В ночь со 2 на 3 октября российские оккупационные войска запустили по территории Украины ударные беспилотники. Обломки вражеского "шахеда" повредили многоэтажку в Деснянском районе Киева. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской военной администрации.
"В результате падения обломков в Деснянском районе города, предварительно, повреждена многоэтажка", — говорится в сообщении.
В КГВА уточнили, что после падения обломков беспилотника обошлось без пожара.
"Видимые повреждения здания и пожар отсутствуют", — говорится в сообщении.
Начальник КГВА Сергей Попко также сообщил, что в столице работало ПВО.
"Информация о пострадавших уточняется", — отметил Попко.
Об угрозе ударных БпЛА киевлян предупреждали в 23:17.
Напомним, 3 октября Россия ударила КАБами по Харькову.
1 октября российские оккупанты ударили по центру Херсона.