Обломки "шахеда" повредили многоэтажку в Киеве, — КГВА

По словам начальника КГВА Сергея Попко, в результате падения обломков вражеского дрона обошлось без пожара. Информация о пострадавших уточняется.

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В ночь со 2 на 3 октября российские оккупационные войска запустили по территории Украины ударные беспилотники. Обломки вражеского "шахеда" повредили многоэтажку в Деснянском районе Киева. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской военной администрации.

"В результате падения обломков в Деснянском районе города, предварительно, повреждена многоэтажка", — говорится в сообщении.

В КГВА уточнили, что после падения обломков беспилотника обошлось без пожара.

"Видимые повреждения здания и пожар отсутствуют", — говорится в сообщении.

Начальник КГВА Сергей Попко также сообщил, что в столице работало ПВО.

"Информация о пострадавших уточняется", — отметил Попко.

Об угрозе ударных БпЛА киевлян предупреждали в 23:17.

Напомним, 3 октября Россия ударила КАБами по Харькову.

1 октября российские оккупанты ударили по центру Херсона.