Аварія китайської "атомної" субмарини: що випустили з уваги західні ЗМІ (знімки)

Американські фахівці зазначили, що виробництво атомних підводних човнів у Китаї зосереджено на північній корабельні в Хулудао, а не в Ухані. Отже, чутки про проблеми КНР у сфері створення АПЧ були перебільшені.

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Наприкінці вересня західні джерела повідомили про аварію китайського атомного підводного човна на корабельні в Ухані. Західні ЗМІ, такі як Wall Street Journal та інші, зосередилися на тому, що інцидент міг сигналізувати про ядерні проблеми та невдачі в модернізації ВМС Китаю. Однак, на думку видання Defense One, це упущення важливих деталей вводить в оману.

У багатьох наступних повідомленнях також ішлося про те, що інцидент виявив побоювання з приводу безпеки нового класу атомного підводного човна ВМС НВАК і серйозну невдачу у військовій модернізації Китаю.

У своєму матеріалі оглядачі позначили кілька ключових аспектів, які демонструють, як нерозуміння контексту і поспішні висновки можуть створити спотворене сприйняття реальної ситуації. Водночас західні ЗМІ проґавили не тільки нюанси навколо класу субмарини, а й справді важливі висновки про те, як цей інцидент може сигналізувати про модернізацію флоту НВАК.

Важливо

Атомний підводний човен затонув у верхів'ї Янцзи, недалеко від Вухань: Китай намагався приховати аварію, — AP (фото)

Аналіз повідомлень про аварію субмарини

Тип підводного човна. У початкових твердженнях йшлося про Type-041, що може наводити на думку про атомну субмарину (АПЛ). Однак більшість свідчень вказують на те, що це вдосконалена версія дизель-електричних підводних човнів Type 039C класу Yuan з повітронезалежною силовою установкою, а не з ядерним двигуном. Західні журналісти, мабуть, неправильно витлумачили або упустили цей факт, що додало плутанини у висвітлення події.

Необхідність ядерного сертифіката. Виробництво атомних підводних човнів у Китаї зосереджено на північній корабельні в Хулудао, а не в Ухані. Оглядачі зазначили, що без ядерного сертифіката ця корабельня не може самостійно виробляти атомні підводні човни. Отже, чутки про ядерну природу інциденту на корабельні в Ухані здаються малоймовірними.

Спекуляції про ядерну аварію. Попри припущення про затоплення підводного човна з ядерним двигуном, на супутникових знімках, зроблених після інциденту, немає слідів, що вказують на ліквідацію наслідків радіаційного викиду. Це ще одне свідчення того, що версія про АПЧ могла бути перебільшеною.

Знімок затонулої китайської субмарини Фото: Planet Labs Inc.

Знімок затонулої китайської субмарини Фото: Planet Labs Inc.

Установки VLS і модернізація ВМС НВАК. Важливою деталлю, яка могла б дати уявлення про реальні напрямки модернізації китайського флоту, є наявність вертикальної пускової установки (VLS) на пошкодженому підводному човні. Цей елемент, імовірно вбудований у подовжений корпус субмарини, міг би дозволити запуск протикорабельних ракет великої дальності. Наявність VLS має більше стратегічне значення, ніж припущення про проблеми з ядерною безпекою.

Автори матеріалу також звернули увагу на китайські джерела, які повідомили, що в субмарині могли б розміщуватися протикорабельні ракети великої дальності YJ-18 або наземні ракети CJ-10.

Отже, напрошується такий висновок. Був це атомний підводний човен чи ні — під питанням, однак перспектива появи численних, малопомітних китайських субмарин, здатних завдати значно більшого залпу по кораблях або авіабазах умовного противника, підвищить потенціал Китаю та ускладнить плани союзників США з оборони.

Раніше повідомлялося, що Військово-морські сили Народно-визвольної армії Китаю (НВАК) на честь 70-ї річниці заснування підводних сил 19 червня продемонстрували новий підводний човен унікальної конструкції — Type 039C.